На Львівщині підприємець привласнив мільйони бюджетних коштів для переселенців — Finance.ua

На Львівщині підприємець привласнив мільйони бюджетних коштів для переселенців Сьогодні 21:10 — Кримінал

На Львівщині викрили масштабну схему розкрадання грошей. Кошти були виділені Міністерством соціальної політики для грошової допомоги на потреби внутрішньо переміщених осіб.

Про це повідомляє управління Служби безпеки України у Львівській області.

За даними СБУ, лише за один епізодом сума збитків становить майже мільйон гривень. Кошти надавали одному з суб'єктів господарювання у Львівській області.На потреби переселенців було виділено 9 млн гривень, проте підприємець привласнив бюджетні гроші, але не надав повний обсяг послуг.

Крім того, деякі особи, на яких підприємець отримував гроші, перебували за кордоном. Таким чином схема дала змогу зловмиснику вкрасти майже мільйон гривень бюджетних коштів.Фігуранту вже оголосили підозру за ч. 5 ст. 191 ККУ, йому обрано запобіжний захід.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.