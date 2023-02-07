На Львівщині ліквідували конвертцентр зі щомісячним оборотом 600 мільйонів гривень — Finance.ua

На Львівщині ліквідували конвертцентр зі щомісячним оборотом 600 мільйонів гривень Сьогодні 11:33 — Кримінал

На Львівщині ліквідували конвертцентр зі щомісячним оборотом 600 мільйонів гривень, Фото: lviv.gp.gov.ua

Правоохоронці Львівської області ліквідували міжнародний конвертаційний центр, щомісячний оборот якого сягав 600 млн грн.

Про це повідомляє прокуратура Львівської області.

За даними слідства, група осіб організувала діяльність так званого конвертцентру. Він надавав послуги з конвертації грошових коштів із безготівкової форми в готівку та криптовалюту, а також мінімізації податкових зобов’язань в сфері інвестицій і валютних операцій. Встановлено, що до його складу входило більш як 30 товариств.

Такі підприємства надавали документальне підтвердження безтоварних фінансових операцій, які фактично не проводились.

Також через конвертцентр відмивалися кошти суб’єктів господарювання, які не були сплачені до бюджету у виді податків через мережу пов’язаних фінансових установ.

Фото: lviv.gp.gov.ua

Після цього відбувалось акумулювання та видача таких грошових коштів замовникам.

Клієнтами конвертаційного центру були суб’єкти господарювання різних галузей, фізичні особи і так звані «транзитні підприємства», які входять до інших конвертаційних груп.

Зафіксовано, що протягом 2020-2022 років по рахункам 20 підприємств з ознаками фіктивності перераховано понад 2,5 млрд грн. За останні місяці обіг конвертцентру становив близько 600 млн грн.

Під час обшуків у офісних приміщеннях та за місцем проживання учасників групи виявлено та вилучено майже 165 млн грн готівки, понад 200 печаток фіктивних іноземних офшорних компаній, чорнові записи, комп’ютерну техніку та інші речові докази.

Слідчі дії тривають, проводяться відповідні експертизи.

Вирішується питання щодо накладення арешту на вилучене майно та повідомлення про підозру учасникам угруповання.

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