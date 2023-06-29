На Київщині з’являться десятки нових автобусів — Finance.ua

На Київщині з’являться десятки нових автобусів Сьогодні 19:45

На території Київської області з’являться десятки нових автобусів — йдеться про закупівлю транспорту для перевезень школярів.

Про це стало відомо з відповідного тендеру, опублікованого в системі державних закупівель Prozorro.

Відомо, що департамент освіти та науки Київської облдержадміністрації витратить 127,8 млн на придбання шкільних автобусів. Тендер оголошено 28 червня. Очікувана вартість закупівлі становить 127 млн. 839 тис. грн. Планується придбати 43 шкільні автобуси. Тобто, орієнтовна вартість одного транспортного засобу за розрахунками КОДА становить 2,9 млн грн.

Очікується, що автобуси матимуть змогу перевозити від 10 осіб, максимальна швидкість руху транспортних засобів, передбачена умовами тендеру, 70 км на годину.

Поставити автобуси потрібно до 31 жовтня 2023 року. Нагадаємо, що в українській столиці хочуть запровадити можливість безкоштовного проїзду у київському метрополітені - йдеться про пропозицію обмінювати порожні пластикові пляшки на квиток у підземку.

Про це стало відомо із відповідної петиції, яка була опублікована на сайті Київської міської ради. За словами автора, у стамбульському метрополітені можна отримати разовий квиток на проїзд, здавши певну кількість тари. Проте киянин пропонує встановити такі автомати на майданах та вулицях столиці.

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