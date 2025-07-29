На Київщині викрили незаконний видобуток піску з Десни — Finance.ua
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На Київщині викрили незаконний видобуток піску з Десни

Кримінал
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На Київщині викрили незаконний видобуток піску з Десни
На Київщині викрили незаконний видобуток піску з Десни
Працівників спеціалізованого підприємства судитимуть за незаконний видобуток 8 тис. тонн піску з річки Десна на Київщині. Збитки довкіллю перевищили 6 млн грн.
Про це інформує Офіс генпрокурора у понеділок, 28 липня.
Прокурори вже скерували до суду обвинувальний акт стосовно трьох працівників підприємства за фактом незаконного видобування корисних копалин місцевого значення у великому розмірі за ч. 4 ст. 240 КК України.
Підприємство, котре займається видобуванням піску та має у власності спеціалізовану техніку, надаючи послуги іншому підприємству, протягом 2023 року видобувало пісок з річки Десна у Київській області в межах Осещинського та Деснянського-верхнього родовищ.
Встановлено, що в серпні 2023 року обвинувачені незаконно видобули з річки Десна 8 тис. тон піску за межами Деснянського-верхнього родовища, на підставі складених актів завантажили на баржі та перемістили до місця зберігання у м. Києві.
За матеріалами:
Finance.ua
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