На Київщині викрили незаконний видобуток піску з Десни — Finance.ua

На Київщині викрили незаконний видобуток піску з Десни Сьогодні 09:44 — Кримінал

На Київщині викрили незаконний видобуток піску з Десни

Працівників спеціалізованого підприємства судитимуть за незаконний видобуток 8 тис. тонн піску з річки Десна на Київщині. Збитки довкіллю перевищили 6 млн грн.

Про це інформує Офіс генпрокурора у понеділок, 28 липня.

Прокурори вже скерували до суду обвинувальний акт стосовно трьох працівників підприємства за фактом незаконного видобування корисних копалин місцевого значення у великому розмірі за ч. 4 ст. 240 КК України.

Підприємство, котре займається видобуванням піску та має у власності спеціалізовану техніку, надаючи послуги іншому підприємству, протягом 2023 року видобувало пісок з річки Десна у Київській області в межах Осещинського та Деснянського-верхнього родовищ.

Встановлено, що в серпні 2023 року обвинувачені незаконно видобули з річки Десна 8 тис. тон піску за межами Деснянського-верхнього родовища, на підставі складених актів завантажили на баржі та перемістили до місця зберігання у м. Києві.

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