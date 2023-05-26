На Київщині встановлять 1229 камер із функцією розпізнавання обличчя — Finance.ua

На Київщині встановлять 1229 камер із функцією розпізнавання обличчя Сьогодні 06:14 — Казна та Політика

На Київщині встановлять 1229 камер із функцією розпізнавання обличчя

На Київщині встановлять 1229 камер із функцією розпізнавання обличчя. Камери закупили коштом обласного бюджету.

Про це повідомляють в КОВА.

Зараз функціонує 1883 камери відеоспостереження, 480 можуть розпізнавати номерні знаки транспорту, а 905 — оглядові. За останній час інтегрували 500 камер із функцією розпізнавання обличчя. Водночас у 2019 році їх було лише 18.

Такі камери допомагають шукати осіб, які скоюють злочини, виявляти ДРГ, шукати дітей, які зникли. Наприклад, у цьому році повідомили про зникнення 238 дітей, і усіх вдалося розшукати, пояснюють в КОВА.

Камери розміщені, зокрема, на об'єктах критичної інфраструктури, у Чорнобильській і прикордонній зонах, на автошляхах Київської області. Їх також облаштовують на залізничних переїздах.

Крім того, на дорогах України з’являться 28 нових ділянок із радарами TruCAM, які контролюють швидкість автівок. Їх встановили на аварійно-небезпечних відрізках дороги. Зокрема, у Києві такі радари з’явилися проспекті Академіка Палладіна (від Берестейського проспекту до Одеської площі). Повний список можна подивитися за посиланням.

Під час повномасштабного вторгнення росіяни знищили майже 30% камер відеоспостереження, зазначив очільник Нацполіції Київщини Андрій Нєбитов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

The Village Україна За матеріалами:

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