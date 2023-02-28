На Київщині відновили понад десять тисяч об’єктів, пошкоджених через ведення бойових дій — Finance.ua

На Київщині відновили понад десять тисяч об’єктів, пошкоджених через ведення бойових дій Сьогодні 20:37 — Казна та Політика

Після відновлення і до нього: ОСББ "Затишний 2020" (Ірпінь), фото з архіву ОСББ

На Київщині відновили понад 10 600 об’єктів, пошкоджених через ведення бойових дій.

Про це повідомили в Київській ОВА.

Більше половини цих обʼєктів (5 769) — це багатоквартирні чи приватні житлові будинки. Також частково відновили 3 587 об’єктів житлового фонду, провели роботи і з повного відновлення 158 закладів загальної середньої й дошкільної освіти та 86 закладів охорони здоров’я, що були пошкоджені внаслідок ведення бойових дій.

«Відбудова області є пріоритетом. Ми залучаємо всі можливі джерела фінансування: не лише кошти з державного та місцевих бюджетів, а й міжнародних фондів й організацій. Адже найголовніше — повернути людей до своїх домівок», — сказав заступник голови КОВА Микола Бойко.

Загалом у Київській області налічується понад 27 000 пошкоджених об’єктів унаслідок російської збройної агресії. Ця кількість змінюється через постійні повітряні атаки росіян. Найбільше пошкоджено об’єктів житлової інфраструктури — більше 24 000.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

The Village Україна За матеріалами:

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