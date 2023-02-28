На Київщині відновили понад десять тисяч об’єктів, пошкоджених через ведення бойових дій — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

На Київщині відновили понад десять тисяч об’єктів, пошкоджених через ведення бойових дій

Казна та Політика
12
Після відновлення і до нього: ОСББ "Затишний 2020" (Ірпінь), фото з архіву ОСББ
Після відновлення і до нього: ОСББ "Затишний 2020" (Ірпінь), фото з архіву ОСББ
На Київщині відновили понад 10 600 об’єктів, пошкоджених через ведення бойових дій.
Про це повідомили в Київській ОВА.
Більше половини цих обʼєктів (5 769) — це багатоквартирні чи приватні житлові будинки. Також частково відновили 3 587 об’єктів житлового фонду, провели роботи і з повного відновлення 158 закладів загальної середньої й дошкільної освіти та 86 закладів охорони здоров’я, що були пошкоджені внаслідок ведення бойових дій.
Читайте також
«Відбудова області є пріоритетом. Ми залучаємо всі можливі джерела фінансування: не лише кошти з державного та місцевих бюджетів, а й міжнародних фондів й організацій. Адже найголовніше — повернути людей до своїх домівок», — сказав заступник голови КОВА Микола Бойко.
Місце для вашої реклами
Загалом у Київській області налічується понад 27 000 пошкоджених об’єктів унаслідок російської збройної агресії. Ця кількість змінюється через постійні повітряні атаки росіян. Найбільше пошкоджено об’єктів житлової інфраструктури — більше 24 000.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
The Village Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.