На Київщині відновили понад 20 тисяч об’єктів, пошкоджених через вторгнення росії — Finance.ua
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На Київщині відновили понад 20 тисяч об’єктів, пошкоджених через вторгнення росії

Казна та Політика
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У Київській області відновили понад 20,3 тисячі об’єктів, які були пошкоджені чи зруйновані після російського вторгнення.
Про це повідомив голова Київської ОВА Руслан Кравченко на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад.
За його словами, пріоритети Київщини залишаються незмінними — це відбудова, підтримка ЗСУ і ветеранів, а також посилення енергонезалежності.
Зокрема, вже відновили понад 20,3 тисяч із близько 30,8 тисяч пошкоджених і зруйнованих війною об’єктів.
Наразі в регіоні функціонує 11 когенераційних установок загальною потужністю понад 23 МВт. Крім того, є меморандуми про встановлення ще 33 установок.
Кравченко додав, що цьогоріч область отримала з держбюджету понад 1,1 млрд грн для закупівлі 478 квартир ветеранам.
За матеріалами:
Вечірній Київ
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