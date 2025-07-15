На Київщині відбудеться Finance Security Camp 2025 для фахівців з безпеки фінансового сектору — Finance.ua
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На Київщині відбудеться Finance Security Camp 2025 для фахівців з безпеки фінансового сектору

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На Київщині відбудеться Finance Security Camp 2025 для фахівців з безпеки фінансового сектору
На Київщині відбудеться Finance Security Camp 2025 для фахівців з безпеки фінансового сектору
25−26 липня 2025 року провідні фахівці з безпеки банків, страхових компаній, МФО, ломбардів та криптофінансових компаній зберуться на дводенний інтенсивний тренінг Finance Security Camp 2025. Захід пройде у заміській резиденції Kidev (с. Чубинське, Київська обл.).
Організатори обіцяють учасникам повне занурення у проблематику сучасних загроз для фінансового сектору. Програма кемпу орієнтована на практику та роботу з реальними сценаріями.
Що чекає на учасників:
  • Актуальні загрози: відкриті дискусії щодо нових викликів та вразливостей у фінансовій сфері.
  • Практичні інструменти: учасники отримають дієві методики з кіберзахисту, antifraud-систем, внутрішньої безпеки та управління ризиками.
  • Інтенсивне навчання: програма включає практичні сесії, роботу з кейсами, воркшопи та майстер-класи від провідних експертів галузі.
  • Нетворкінг: захід надасть унікальну можливість для обміну досвідом та налагодження професійних зв’язків у неформальній атмосфері.
У вартість участі включено проживання (1 ніч), триразове харчування, кава-брейки, а також вечірня неформальна програма. Кожен учасник отримає доступ до всіх навчальних матеріалів, чек-листів, закритого чату спільноти та сертифікат про проходження тренінгу.
Організатори наголошують, що кількість місць обмежена, аби забезпечити максимальну ефективність навчання та комфортну взаємодію між учасниками й експертами.

Дізнатися детальну програму та зареєструватися можна за посиланням: https://short.sb-club.com/financeua-camp

За матеріалами:
Finance.ua
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