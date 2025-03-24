На Київщині перший сервісний центр МВС працюватиме під час тривог — Finance.ua
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На Київщині перший сервісний центр МВС працюватиме під час тривог

Казна та Політика
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На Київщині перший сервісний центр МВС працюватиме під час тривог
На Київщині перший сервісний центр МВС працюватиме під час тривог
Перший сервісний центр МВС на Київщині починає працювати під час повітряної тривоги. Таким чином 33 сервісних центри МВС з 162 надають послуги в укритті.
Більшість сервісних центрів МВС зупиняють свою роботу під час повітряних тривоги. За офіційними даними, упродовж 2024 року на Київщині пролунало 664 сигнали повітряної тривоги. Загальна тривалість їх становить 51 день, а це близько 1 224 години.
Для забезпечення безперервного процесу надання адміністративних послуг відсьогодні сервісний центр МВС у Софіївській Борщагівці, що в передмісті Києва, починає обслуговувати відвідувачів в укритті під час повітряної тривоги. Про це розповів начальник Головного сервісного центру МВС Олександр Малиш:
«Відсьогодні на Київщині починає працювати перше укриття, в якому громадяни можуть безперервно отримувати послуги під час повітряних тривог. Ми не зупиняємося на цьому. Плануємо розширювати кількість укриттів, як на Київщині, так і в місті Києві, а також у прифронтових регіонах, щоб надання послуг було якісним, своєчасним і безперервним».
В укритті відвідувачів обслуговуватимуть 9 адміністраторів і створено стільки ж робочих місць. Для зручності облаштовано близько 50 місць для очікування.
Також в укритті облаштовано клас для складання теоретичного іспиту під час повітряної тривоги. Одночасно четверо осіб можуть проходити тестування з ПДР. Крім того, здійснюватиметься перевірка за допомогою системи Face-ID, також у приміщенні встановлені відеокамери для забезпечення максимальної прозорості.
У приміщенні укриття встановлено термінал для реєстрації на отримання послуг і монітори для відображення номера запису. Облаштовано санітарно-гігієнічну кімнату.
Станом на сьогодні лише 33 сервісних центри МВС зі 162 надають послуги в укритті. Більшість із них розташовані у прикордонних та прифронтових регіонах. У цих сервісних центрах МВС можна здійснити реєстраційні дії з транспортними засобами, обміняти чи відновити посвідчення водія.
За матеріалами:
Телеканал 24
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