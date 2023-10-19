На Київщині директор фірми «заробив» близько пів мільйона гривень на ремонті укриття в дитсадку — Finance.ua
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На Київщині директор фірми «заробив» близько пів мільйона гривень на ремонті укриття в дитсадку

Кримінал
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У Київській області судитимуть підрядника, який «заробив» на ремонті укриття в дитячому садочку. Одній із громад Бориспільського району було завдано збитків на майже 455 тис. грн.
Про це повідомили в пресслужбі Київської обласної прокуратури. Зловмиснику загрожує до 8 років позбавлення волі.
«Розслідуванням встановлено, що у лютому-квітні цього року між відділом освіти Переяславської міської ради та фізичною особою-підприємцем укладено договір про надання послуг з ремонту укриття закладу дошкільної освіти міста Переяслав. Підрядник, звітуючи про результати виконаних робіт, вніс до офіційних документів неправдиві відомості, значно завищивши обсяги та вартість фактично виконаних робіт і підписав їх», — розповіли в прокуратурі.
Зазначається, що посадовець відділу освіти зі свого боку не перевірив належним чином проведені роботи і засвідчив відповідні акти своїм підписом. Саме на підставі цих документів було перераховано гроші підприємству-підряднику.
Згідно з висновками будівельно-технічної та економічної експертиз, з бюджету було надлишково перераховано майже 455 тисяч гривень.
За матеріалами:
Finance.ua
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