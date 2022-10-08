На кросоверах Peugeot 3008 та 5008 дебютував новий двигун (Фото) — Finance.ua

На кросоверах Peugeot 3008 та 5008 дебютував новий двигун (Фото)
Паркетники Peugeot 3008 та 5008 стали першими носіями нової гібридної системи, яка згодом з’явиться на багатьох інших моделях усередині концерну Stellantis.
Як стало відомо MMR, в основі нової гібридної системи лежить серйозно модернізована «турботрійка» 1.2. Розробники заявляють, що це вже третє покоління бензинового двигуна PureTech, і в такому вигляді він зможе відповідати перспективним еконормам Євро-7. Серед обновок — турбокомпресор із змінною геометрією направляючого апарату, ланцюг замість ременя в приводі ГРМ, а також можливість роботи за економічним циклом Міллера. Потужність зросла з 131 до 136 к.с., але крутний момент залишився колишній (230 Нм).
Замість восьмиступінчастого «автомата» Aisin новий мотор отримав «робот» з двома зчепленнями, розроблений фірмою Punch Powertrain. У трансмісію вбудували 48-вольтовий тяговий електродвигун потужністю 29 кінських сил. Він допомагає двигуну внутрішнього згоряння під час рушання та на низькій швидкості. В результаті такої модернізації розробники обіцяють зниження витрат палива на 15%.
На європейському ринку гібридні Peugeot 3008 та 5008 з’являться вже на початку 2023 року.
Поділитися новиною