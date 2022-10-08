На кросоверах Peugeot 3008 та 5008 дебютував новий двигун (Фото) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

На кросоверах Peugeot 3008 та 5008 дебютував новий двигун (Фото)

Технології&Авто
1325
Паркетники Peugeot 3008 та 5008 стали першими носіями нової гібридної системи, яка згодом з’явиться на багатьох інших моделях усередині концерну Stellantis.
На кросоверах Peugeot 3008 та 5008 дебютував новий двигун (Фото)
Як стало відомо MMR, в основі нової гібридної системи лежить серйозно модернізована «турботрійка» 1.2. Розробники заявляють, що це вже третє покоління бензинового двигуна PureTech, і в такому вигляді він зможе відповідати перспективним еконормам Євро-7. Серед обновок — турбокомпресор із змінною геометрією направляючого апарату, ланцюг замість ременя в приводі ГРМ, а також можливість роботи за економічним циклом Міллера. Потужність зросла з 131 до 136 к.с., але крутний момент залишився колишній (230 Нм).
На кросоверах Peugeot 3008 та 5008 дебютував новий двигун (Фото)
Замість восьмиступінчастого «автомата» Aisin новий мотор отримав «робот» з двома зчепленнями, розроблений фірмою Punch Powertrain. У трансмісію вбудували 48-вольтовий тяговий електродвигун потужністю 29 кінських сил. Він допомагає двигуну внутрішнього згоряння під час рушання та на низькій швидкості. В результаті такої модернізації розробники обіцяють зниження витрат палива на 15%.
На європейському ринку гібридні Peugeot 3008 та 5008 з’являться вже на початку 2023 року.
За матеріалами:
mmr.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.