На кросоверах Peugeot 3008 та 5008 дебютував новий двигун (Фото) — Finance.ua

На кросоверах Peugeot 3008 та 5008 дебютував новий двигун (Фото) Вчора 00:21 — Технології&Авто

Паркетники Peugeot 3008 та 5008 стали першими носіями нової гібридної системи, яка згодом з’явиться на багатьох інших моделях усередині концерну Stellantis.

Як стало відомо MMR , в основі нової гібридної системи лежить серйозно модернізована «турботрійка» 1.2. Розробники заявляють, що це вже третє покоління бензинового двигуна PureTech, і в такому вигляді він зможе відповідати перспективним еконормам Євро-7. Серед обновок — турбокомпресор із змінною геометрією направляючого апарату, ланцюг замість ременя в приводі ГРМ, а також можливість роботи за економічним циклом Міллера. Потужність зросла з 131 до 136 к.с., але крутний момент залишився колишній (230 Нм).

Замість восьмиступінчастого «автомата» Aisin новий мотор отримав «робот» з двома зчепленнями, розроблений фірмою Punch Powertrain. У трансмісію вбудували 48-вольтовий тяговий електродвигун потужністю 29 кінських сил. Він допомагає двигуну внутрішнього згоряння під час рушання та на низькій швидкості. В результаті такої модернізації розробники обіцяють зниження витрат палива на 15%.

На європейському ринку гібридні Peugeot 3008 та 5008 з’являться вже на початку 2023 року.

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