На кордоні зі Словаччиною обмежать рух вантажівок — Finance.ua
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На кордоні зі Словаччиною обмежать рух вантажівок

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З 17 по 19 березня у пункті пропуску «Вишнє-Нємецьке — Ужгород» на словацько-українському кордоні частково обмежать рух вантажівок. Причина — технічне обслуговування осьових ваг.
Про це повідомила Держмитслужба в понеділок.
Рух вантажного транспорту обмежать частково з 17 по 19 березня через проведення словацькою стороною технічного обслуговування осьових ваг.
За інформацією словацької митниці, ремонтні роботи здійснюватимуться на одній зі смуг руху, на якій буде встановлено тимчасові дорожні знаки.
Водіїв вантажівок закликають бути уважними, дотримуватися вказівок працівників митниці та поліції, а також орієнтуватися на тимчасові дорожні знаки.
За матеріалами:
УНН
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