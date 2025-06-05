На кордоні з ЄС запрацювали мобільні сканери — Finance.ua
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На кордоні з ЄС запрацювали мобільні сканери

Казна та Політика
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На кордоні з ЄС запрацювали мобільні сканери
На кордоні з ЄС запрацювали мобільні сканери
Українські пункти пропуску отримали нові мобільні сканувальні системи, які дозволяють митникам оглядати транспорт і вантажі без їх відкриття. Це значно пришвидшує процес контролю та підвищує його ефективність.
Про це повідомила Державна митна служба України.
Новітні сканери вже встановлено на ключових пунктах пропуску з ЄС:
  • «Порубне — Сірет» і «Орлівка — Ісакча» на кордоні з Румунією,
  • «Ужгород — Вишнє Нємецьке» зі Словаччиною,
  • «Краківець — Корчова» та «Ягодин — Дорогуськ» із Польщею.
Усі системи пройшли фінальні випробування й введені в експлуатацію.
Паралельно триває навчання персоналу. Митників готують до роботи з новим обладнанням за міжнародними стандартами — їх вчать інтерпретувати зображення, виявляти ризики та оперативно реагувати на загрози.
У митниці наголошують: впровадження сканерів — ще один крок до підвищення прозорості й ефективності контролю, а також до боротьби з контрабандою на кордонах України.

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За матеріалами:
Finance.ua
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