На кордоні з ЄС запрацювали мобільні сканери — Finance.ua

На кордоні з ЄС запрацювали мобільні сканери
Українські пункти пропуску отримали нові мобільні сканувальні системи, які дозволяють митникам оглядати транспорт і вантажі без їх відкриття. Це значно пришвидшує процес контролю та підвищує його ефективність.
Про це повідомила Державна митна служба України.
Новітні сканери вже встановлено на ключових пунктах пропуску з ЄС:
- «Порубне — Сірет» і «Орлівка — Ісакча» на кордоні з Румунією,
- «Ужгород — Вишнє Нємецьке» зі Словаччиною,
- «Краківець — Корчова» та «Ягодин — Дорогуськ» із Польщею.
Усі системи пройшли фінальні випробування й введені в експлуатацію.
Паралельно триває навчання персоналу. Митників готують до роботи з новим обладнанням за міжнародними стандартами — їх вчать інтерпретувати зображення, виявляти ризики та оперативно реагувати на загрози.
У митниці наголошують: впровадження сканерів — ще один крок до підвищення прозорості й ефективності контролю, а також до боротьби з контрабандою на кордонах України.
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