На кордоні з Угорщиною розширили роботу одного з пунктів пропуску — Finance.ua
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На кордоні з Угорщиною розширили роботу одного з пунктів пропуску

Казна та Політика
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На КПП «Лужанка — Берегшурань», що на українсько-угорському кордоні, відбувся офіційний запуск та оформлення першої вантажівки. Це передбачено у межах двосторонньої угоди.
Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України (ДПСУ).
Угода між урядами України та Угорщини передбачає розширення роботи даного пункту пропуску через державний кордон для руху вантажними транспортними засобами.
У документі йдеться про контроль прикордонного руху в пунктах пропуску через державний кордон, де сторони домовилися про переміщення вантажних автомобілів з допустимою вагою до 7,5 т, а також порожніх великогабаритних транспортних засобів з митної території України без обмежень по вазі.
Крім цього, у рамках цієї угоди передбачено, зокрема, відкриття нового КПП «Велика Паладь — Надьгодош» для автомобільного і пасажирського сполучення (крім автобусів); розбудову митно-прикордонної інфраструктури КПП «Дзвінкове — Лонья» (для вантажних транспортних засобів); для збільшення пропускної спроможності КПП «Чоп — Захонь» — будівництво мосту через р. Тиса.
За матеріалами:
РБК-Україна
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