На кордоні з Польщею утворились черги на виїзд з України — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

На кордоні з Польщею утворились черги на виїзд з України

126
На кордоні з Польщею утворились черги на виїзд з України
На кордоні з Польщею утворились черги на виїзд з України
Перед пунктом пропуску «Устилуг», що на українсько-польському кордоні, утворилася черга з легкових автомобілів. На перетин кордону очікує понад пів сотні автівок. Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.
Зазначається, що автівки прямують на виїзд з України."Закликаємо громадян врахувати цю інформацію та, по можливості, обирати альтернативні маршрути для перетину кордону, щоб уникнути заторів і зменшити час очікування", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, перед Великоднем на кордоні України збільшився пасажиропотік. За добу кордон перетнули понад 109 тисяч осіб.
Тим часом у пункті пропуску Шегині на кордоні з Польщею розпочалися ремонтні роботи. Через це буде обмежено виїзд з України для легкових автомобілів.
Роботи на пункті пропуску орієнтовно триватимуть до 10 травня.
За матеріалами:
Українські Новини
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems