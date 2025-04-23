На кордоні з Польщею утворились черги на виїзд з України — Finance.ua

На кордоні з Польщею утворились черги на виїзд з України Сьогодні 19:15

На кордоні з Польщею утворились черги на виїзд з України

Перед пунктом пропуску «Устилуг», що на українсько-польському кордоні, утворилася черга з легкових автомобілів. На перетин кордону очікує понад пів сотні автівок. Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

Зазначається, що автівки прямують на виїзд з України."Закликаємо громадян врахувати цю інформацію та, по можливості, обирати альтернативні маршрути для перетину кордону, щоб уникнути заторів і зменшити час очікування", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, перед Великоднем на кордоні України збільшився пасажиропотік. За добу кордон перетнули понад 109 тисяч осіб.

Тим часом у пункті пропуску Шегині на кордоні з Польщею розпочалися ремонтні роботи. Через це буде обмежено виїзд з України для легкових автомобілів.

Роботи на пункті пропуску орієнтовно триватимуть до 10 травня.

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