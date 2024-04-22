На кордоні з Польщею нова проблема: рух вантажівок сповільнено — Finance.ua
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На кордоні з Польщею нова проблема: рух вантажівок сповільнено

Казна та Політика
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У неділю, 21 квітня, у пунктах пропуску на українсько-польському кордоні сповільнився рух вантажівок.
Про це повідомили у офіційному Telegram-каналі Державної прикордонної служби України. Причиною послугував збій системи польської митної служби. Через це оформлення транспорту, що переміщує вантаж до Польщі, в митному відношенні не здійснюватиметься.
«Орієнтовно ритмічний пропуск ваговозів буде відновлено о 08:00 22 квітня. Рух легкових автомобілів та автобусів здійснюватиметься встановленим порядком. Просимо перевізників та водіїв врахувати цю інформацію», — додали прикордонники.
Як відомо, польські перевізники та фермери тривалий час блокували український кордон. Вони вимагали повернути систему дозволів для українських колег, а також обмежити наплив сільськогосподарських продуктів з поза Європейського Союзу.
Днями польський прем'єр Дональд Туск закликав протестувальників припинити блокування кордону, оскільки зараз в Україні вирішується доля війни.
Вже згодом стало відомо, що польські фермери розблокували рух вантажівок у низці пунктів пропуску.
За матеріалами:
УНІАН
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