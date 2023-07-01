На кого потрібно вчитися в Польщі, щоб заробляти найбільше — Finance.ua

На кого потрібно вчитися в Польщі, щоб заробляти найбільше Сьогодні 22:01 — Особисті фінанси

У Польщі існує система, яка відстежує зарплату випускників університетів. Розповідаємо, на кого потрібно вчитися в Польщі, щоб заробляти найбільше, пише the-warsaw.com.

Яку спеціальність обрати, щоб добре заробляти

Конрад Стасюк з агенції HR Support, експерт з ринку праці, розповів про те, яку спеціальність варто обрати випускникам шкіл цього року. «Я б рекомендував усі технічні та інженерні спеціальності. З простої причини: зараз у світі більше китайських інженерів, ніж тих, хто працює в Європі. Чим більше фахівців буде на нашому континенті, тим швидше ми зможемо розвиватися».

Насправді важко оцінити, як зміниться ринок праці через п’ять років, хоча дехто вважає, що ми стоїмо на порозі технологічної революції, пов’язаної з появою штучного інтелекту, додає він.

Серед професій майбутнього Стасюк називає всі професії, пов’язані з медициною, особливо сестринську справу, яку не зможе замінити жодна машина, а також професії, пов’язані з програмуванням та обслуговуванням штучного інтелекту.

Рейтинг вищих навчальних закладів Варшави

На замовлення Міністерства освіти і науки було створено Загальнонаціональну систему моніторингу економічної долі випускників вишів, яка постійно вивчає доходи випускників усіх спеціальностей у Польщі. Кожен може знайти там спеціальність, яка його цікавить, і перевірити, скільки зараз можна заробляти після її закінчення.

Найбільш високооплачувані спеціальності Варшави (перший ступінь):

Менеджмент у Польсько-японській академії інформаційних технологій — середній заробіток у перший рік після закінчення навчання: 10 500 злотих на місяць брутто, час пошуку роботи: 1,5 місяця

Комп’ютерні науки в Польсько-японській академії інформаційних технологій — середній заробіток у перший рік після закінчення: 10 500 злотих на місяць брутто, час пошуку роботи: 1 місяць

Інформатичні методи управління у Вищій школі прикладної інформатики та менеджменту — середній заробіток у перший рік після закінчення: 9,4 тис. злотих на місяць брутто, час пошуку роботи: 1 місяць

Прикладна інформатика у Варшавській політехніці — середній заробіток у перший рік після закінчення: 9,1 тис. злотих на місяць брутто, час пошуку роботи: 1 місяць

Інформаційний менеджмент у Польсько-японській академії інформаційних технологій — середній заробіток у перший рік після отримання диплома: 9 тис. злотих на місяць брутто, час пошуку роботи: 1 місяць

Рейтинг спеціальностей в інших містах Польщі

Прикладна інформатика в Ягеллонському університеті - середній заробіток у перший рік після випуску: 16 500 злотих на місяць брутто, час пошуку роботи: 1 місяць

Інформатика у Вроцлавському університеті - середній заробіток у перший рік після закінчення університету: 15,4 тис. злотих на місяць брутто, час пошуку роботи: 1,5 місяця

ІКТ у Гірничо-металургійній академії ім. Станіслава Сташиця в Кракові - середній заробіток у перший рік після закінчення університету: 11 500 злотих на місяць брутто, час пошуку роботи: два тижні

Технічна інформатика в Гірничо-металургійній академії ім. Станіслава Сташиця в Кракові - середній заробіток у перший рік після закінчення вишу: 10,9 тис. злотих на місяць брутто, час пошуку роботи: одразу після закінчення університету.

Гірнича справа і геологія в Сілезькій політехніці - медіанний заробіток у перший рік після випуску: 10,9 тис. злотих на місяць брутто, час пошуку роботи: одразу після отримання диплома.

Як можна помітити, у цьому списку не фігурують гуманітарні професії. Немає і психології, яка була популярна десяток років тому. Нам, як і раніше, потрібні хороші психологи, особливо з огляду на крах дитячої психіатрії. Фахівці можуть заробляти до 400 злотих за годину відвідування. Проблема в тому, що такі люди повинні мати необхідний досвід і навички, — вважає Стасюк. Тобто молодим психологам, які щойно закінчили виш, може бути важко в цій професії.

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