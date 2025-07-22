На Івано-Франківщині планують відновити видобуток солі — Finance.ua
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На Івано-Франківщині планують відновити видобуток солі

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Долинське родовище (Івано-Франквська область) планує найближчим часом відновити видобуток солі.
Про це повідомив міський голова Долинської територіальної громади Іван Дирів у Facebook.
Він нагадав, що Долинське родовище солі є одним із найстаріших в Україні — тут видобували сіль ще з Х століття. До середини ХХ століття Долинський солевиварювальний комбінат був одним із найбільших підприємств міста.
«Нарешті, після десятиліть занепаду, є надія на повернення колишньої слави долинській солі. Зараз кипить робота над відновленням солевидобутку. Це не просто обіцянки, а конкретні кроки: активно тривають роботи над проєктом розробки Долинського родовища, і проводиться ретельна оцінка впливу на довкілля», — написав Дирів.
Розробку проєктного рішення для майбутнього солевиварювального заводу готують фахівці Державного науково-дослідного і проєктного інституту основної хімії «Ніохім». Спецдозвіл на видобуток кам’яної солі (галіту) у 2023 році отримало харківське ТОВ «Планета комфорт».

Довідка Finance.ua:

  • Україна довоєнного 2021 року експортувала 710,04 тис. тонн солі на $28,32 млн, тоді як 2022-го постачання за кордон впало у натуральному виразі уп’ятеро — до 142,038 тис. тонн, а виторг ще дужче — до $3,82 млн.
  • Основними покупцями української солі 2021 року були Польща (39,1%), Угорщина (27,4%) і Румунія (7,3%). У 2021 році Україна імпортувала солі 142,81 тис. тонн на $12,92 млн.
За матеріалами:
Finance.ua
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