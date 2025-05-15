На імпорт сиру Україна витратила вчетверо більше, ніж заробила на експорті — Finance.ua

На імпорт сиру Україна витратила вчетверо більше, ніж заробила на експорті Сьогодні 21:33 — Казна та Політика

У січні-квітні 2025 року Україна імпортувала 13,4 тис. тонн сирів — на 16,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це свідчать дані Державної митної служби.

На імпорт сирів було витрачено $82,5 млн — на 19,4% більше, ніж за чотири місяці 2024 року.

Сири імпортували до України переважно з Польщі (43,7%), Німеччини (10,7%), Нідерландів (8,9%).

Експорт українських сирів протягом чотирьох місяців 2025 року зріс на 22,2%, як порівняти з січнем-квітнем 2024 року, сягнувши 4,4 тис. тонн.

У грошовому еквіваленті експорт склав $20,6 млн, що на 31,2% більше показника за січень-квітень 2024 року.

Найбільшими покупцями вітчизняних сирів у січні-квітні 2025 року були:

Молдова (34,8%),

Казахстан (33,3%),

також Німеччина (8,1%).

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