На імпорт сиру Україна витратила вчетверо більше, ніж заробила на експорті — Finance.ua
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На імпорт сиру Україна витратила вчетверо більше, ніж заробила на експорті

Казна та Політика
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У січні-квітні 2025 року Україна імпортувала 13,4 тис. тонн сирів — на 16,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Про це свідчать дані Державної митної служби.
На імпорт сирів було витрачено $82,5 млн — на 19,4% більше, ніж за чотири місяці 2024 року.
Сири імпортували до України переважно з Польщі (43,7%), Німеччини (10,7%), Нідерландів (8,9%).
Експорт українських сирів протягом чотирьох місяців 2025 року зріс на 22,2%, як порівняти з січнем-квітнем 2024 року, сягнувши 4,4 тис. тонн.
У грошовому еквіваленті експорт склав $20,6 млн, що на 31,2% більше показника за січень-квітень 2024 року.
Найбільшими покупцями вітчизняних сирів у січні-квітні 2025 року були:
  • Молдова (34,8%),
  • Казахстан (33,3%),
  • також Німеччина (8,1%).
За матеріалами:
agrotimes.ua
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