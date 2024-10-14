На Хмельниччині викрили медиків, які заробили 8 млн грн на фальшивих довідках про інвалідність — Finance.ua
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На Хмельниччині викрили медиків, які заробили 8 млн грн на фальшивих довідках про інвалідність

Кримінал
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На Хмельниччині викрили медиків, які заробили 8 млн грн на фальшивих довідках про інвалідність
На Хмельниччині викрили медиків, які заробили 8 млн грн на фальшивих довідках про інвалідність, Фото: gp.gov.ua
На Хмельниччині викрили двох медиків у сприянні в отриманні групи інвалідності. Вилучено майже 8 млн грн.
Про це повідомив Офіс генерального прокурора.
Хмельницька обласна прокуратура повідомила про підозру лікарці-неврологу та фельдшеру екстреної медичної допомоги за фактом зловживання впливом (ч. 3 ст. 369−2 КК України). За даними слідства, медики розробили незаконну схему заробітку через допомогу в отриманні інвалідності.
Фото: gp.gov.ua
Фото: gp.gov.ua
Фельдшер організовував пошук громадян, які мали намір отримати групу інвалідності. Лікарка оформляла «клієнтів» на стаціонарне лікування до неврологічного відділення та без їх фактичного перебування виготовляла медичні документи. У подальшому це ставало підставою для встановлення груп інвалідності.
Ціна «послуг» коливалась від 3600 до 7800 доларів США.
Правоохоронці затримали фельдшера в порядку ст. 208 КПК України під час отримання коштів.
Фото: gp.gov.ua
Фото: gp.gov.ua
У ході обшуків у підозрюваних вилучено 182 тис доларів США, понад 6500 євро, що еквівалентно майже 8 млн грн, а також чорнові записи, медичну документацію та мобільні телефони.
Наразі чоловіку обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Клопотання щодо іншої фігурантки — перебуває на розгляді в суді. Перевіряється причетність до вчинення злочину працівників МСЕК.
За матеріалами:
Finance.ua
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