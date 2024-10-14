На Хмельниччині викрили медиків, які заробили 8 млн грн на фальшивих довідках про інвалідність — Finance.ua

На Хмельниччині викрили медиків, які заробили 8 млн грн на фальшивих довідках про інвалідність Сьогодні 17:20 — Кримінал

На Хмельниччині викрили медиків, які заробили 8 млн грн на фальшивих довідках про інвалідність, Фото: gp.gov.ua

На Хмельниччині викрили двох медиків у сприянні в отриманні групи інвалідності. Вилучено майже 8 млн грн.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

Хмельницька обласна прокуратура повідомила про підозру лікарці-неврологу та фельдшеру екстреної медичної допомоги за фактом зловживання впливом (ч. 3 ст. 369−2 КК України). За даними слідства, медики розробили незаконну схему заробітку через допомогу в отриманні інвалідності.

Фото: gp.gov.ua

Фельдшер організовував пошук громадян, які мали намір отримати групу інвалідності. Лікарка оформляла «клієнтів» на стаціонарне лікування до неврологічного відділення та без їх фактичного перебування виготовляла медичні документи. У подальшому це ставало підставою для встановлення груп інвалідності.

Ціна «послуг» коливалась від 3600 до 7800 доларів США.

Правоохоронці затримали фельдшера в порядку ст. 208 КПК України під час отримання коштів.

Фото: gp.gov.ua

У ході обшуків у підозрюваних вилучено 182 тис доларів США, понад 6500 євро, що еквівалентно майже 8 млн грн, а також чорнові записи, медичну документацію та мобільні телефони.

Наразі чоловіку обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Клопотання щодо іншої фігурантки — перебуває на розгляді в суді. Перевіряється причетність до вчинення злочину працівників МСЕК.

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