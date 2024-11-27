На хабарі «погоріла» завідувачка медустанови, що вимагала чверть мільйона гривень за експертний висновок — Finance.ua

На хабарі «погоріла» завідувачка медустанови, що вимагала чверть мільйона гривень за експертний висновок Сьогодні 19:45 — Кримінал

У Києві правоохоронці затримали завідувачку лабораторії контролю якості та безпеки продукції Національної академії медичних наук України за вимагання неправомірної вигоди.

Про це повідомляє поліція Києва.

Жінка вимагала від приватного підприємця майже чверть мільйона гривень за прискорення видачі експертного висновку щодо дезінфекційного засобу. Висновок експерта потрібен був для подальшої реалізації товару.

Співробітники поліції та Служби безпеки України задокументували протиправні дії жінки під час отримання нею грошей. Правоохоронці затримали фігурантку безпосередньо на місці злочину, вилучивши кошти та відповідні документи лабораторного дослідження.

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