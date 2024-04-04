На FinAwards обрали найкращих інфлюенсерів у напрямку фінтех та інвестицій — Finance.ua

На FinAwards обрали найкращих інфлюенсерів у напрямку фінтех та інвестицій Сьогодні 21:00 — Фінтех і Картки

29 березня у Києві відбулася сьома церемонія нагородження Всеукраїнської щорічної премії FinAwards, організаторами якої є одні з найбільших фінансових порталів України Finance.ua та «Мінфін».

Про премію. FinAwards — премія, яка визначає найкращі фінансові та інвестиційні продукти, клієнтські сервіси, IT-рішення, фінтех проєкти, а також найуспішніших та найефективніших топменеджерів фінансових компаній. За попередні 6 років проведення премії було вручено понад 630 нагород.

Цьогоріч захід мав і благодійну складову. З кожного квитка 500 гривень перераховувалися в Благодійний фонд Таблеточки, який допомагає українським дітям якісно та вчасно отримати необхідну допомогу. Також на заході проводили Благодійний аукціон від FinAwards на підтримку 44-ї окремої механізованої бригади (44 ОМБр). Просимо й вас допомагати нашим захисникам. Ось посилання на банку.

Нові номінації

Інфлюенсери нині мають величезний вплив на аудиторію через свої соцмережі чи інші медійні платформи. Саме тому цьогоріч на FinAwards додали кілька важливих номінацій, серед яких «Інфлюенсер FinTech ринку» та «Інфлюенсер року інвестиційного ринку». Хто ж став найкращим у цих напрямках?

Інфлюенсер FinTech ринку

Лідером та переможцем у номінації «Інфлюенсер FinTech ринку» стала Марина Авдєєва — керівна акціонерка СК «Арсенал Страхування» та засновниця Easy Peasy Insurtech.

Інфлюенсерка FinTech ринку за версією FinAwards-2024 Марина Авдєєва

На її експертність та авторитет вказують такі досягнення:

вивела свою компанію (Арсенал Страхування) в ТОП-3 гравців ринку КАСКО;

у 2020 році заснувала першу в Україні нео-страхову онлайн-платформу Easy Peasy Insurtech;

у 2023 році Easy Peasy потрапив в ТОП-100 найперспективніших стартапів Web Summit Lisbon (топового івенту Європи у світі технологій).

Високо оцінили учасники голосування також досягнення фінтех-євангеліста, візіонера фінансової компанії SpaceCrew Finance (MyCredit/ClickCredit/OnCredit) Романа Катеринчика та директорки департаменту казначейських операцій, членкині правління Unex Bank Анни Золотько. Вони посіли друге та третє місце відповідно.

Інфлюенсер року інвестиційного ринку

На ринку медіа також з’явилося чимало інфлюенсерів у сфері інвестицій — ці експерти діляться своїм досвідом та успіхами на ринку, які черпають й початківці, й досвідчені інвестори. Тож ми вирішили нагородити і найкращих за цим напрямком.

Дмитро Карпіловський. Перше місце посів професійний full-time інвестор, роздрібний інвестор з 10-річним досвідом, співзасновник, ведучий та автор YouTube-каналу УкрІнвестКлуб

Переможець у номінації Дмитро Карпіловський (ліворуч) та фінансовий експерт Finance.ua Олексій Козирев (праворуч)

Павло Бойко. Він є засновником Друге місце за результатами голосування отримавВін є засновником Gonzo invest , блогером, найдохіднішим інвестором України в 2017—2023 роках. Має 20-річний досвід в інвестиціях.

Тарас Гук — адвокат, що має дворічний стаж в інвестиціях та розповідає про свій досвід у Бронзу у номінації отримав— адвокат, що має дворічний стаж в інвестиціях та розповідає про свій досвід у соцмережах

Найкращий YouTube-канал про фінанси

Україномовний YouTube про фінанси також активно розвивається, тож цьогоріч організатори премії FinAwards вирішили нагородити найкращих творців відеоконтенту у світі фінансів.

Оцінювалися канали, що надають унікальний контент у сфері фінансів, сприяючи підвищенню рівня фінансової грамотності та навчанню аудиторії через платформу YouTube.

Фінансовий експерт Finance.ua Олексій Козирев (ліворуч) та журналіст ЕП Ілля Колдомасов (праворуч)

Тематика каналу: економіка, фінанси;

дата створення каналу: 8 лютого 2022;

кількість підписників: 31 тис.;

приріст підписників за 2023 рік: 22 900;

частота виходу контенту: 4−5 відео на місяць.

Найкращий Telegram-канал про фінанси

Немало читачів споживають фінансові новини у зручних для них месенджерах, зокрема у Telegram. На FinAwards-2024 визначили, які канали надають актуальну інформацію у сфері фінансів, сприяючи підвищенню обізнаності, та навчають управлінню фінансами через платформу Telegram.

Прессекретар ПриватБанку Олег Серга (ліворуч) вручив нагороду представникам Telegram-каналу «Бізнич | Фінанси | Інвестиції» — Арутюнянцу Арсену та Кавкіну Вадиму

Тематика каналу: бізнес та економіка;

кількість людей, підписаних на канал: 123 490;

середня кількість переглядів одного поста: 21 989;

потенціал обхвату посту (ER): 18,7%;

частота контенту на каналі: щодня близько 10 постів;

реклама на каналі: так, 5−10 реклам на місяць.

Проведення FinAwards 2024 було б неможливим й без партнерів, які допомагали засновникам премії - сайтам Finance.ua і Мінфін — з організацією заходу. Серед партнерів НАБУ (Національна асоціація банків України), найбільший державний банк ПриватБанк, один з кращих банків для бізнесу ПУМБ, сервіс зручного онлайн кредитування AvansCredit, мікрофінансова організація Credit7, офіційний імпортер та дистриб’ютор автомобілів Mazda в Україні та Payforce — група компаній, яка є розробником комплексних фінтех-рішень з забезпеченням повного циклу розробки, підтримки, токенізації та надання трансакційних сервісів вже понад 9 років.

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