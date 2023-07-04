На дорогах Польщі з 1 липня нові правила та штрафи — Finance.ua

На дорогах Польщі з 1 липня нові правила та штрафи Сьогодні 17:34 — Технології&Авто

Польща вкотре змінює правила дорожнього руху: з 1 липня на автодорогах країни діють нововведення, спрямовані на підвищення безпеки людей, збереження вантажів та транспортних засобів.

Підписаний президентом Польщі Анджеєм Дудою закон вводить заборону на обгін вантажівками інших вантажних автомобілів, що рухаються по швидкісних автомагістралях. Обгін дозволяється, «якщо швидкість руху цього транспортного засобу значно менша, ніж обмеження швидкості для транспортних засобів категорії N2 або N3».

Мова йде про транспортні засоби категорії N2 (маса до 12 т) та N3 (маса до 16 т), довжина яких перевищує 7 метрів. Під цей габарит можуть підпадати навіть деякі легкі вантажні автомобілі та фургони сегменту LCV з видовженою платформою.

Що таке «значно менша швидкість»

У коментарях дається розшифровка тлумачення «значно менша швидкість». Цей термін передбачає рух хоча б на 10 км/год повільніший, ніж дозволено правилами на цій ділянці шляху. Якщо фура попереду повзе зі швидкістю 70 км/год, а тут дозволено їхати 90 км/год, то сміливо йдіть на обгін.

Отож, перед обгоном підлаштуйте швидкість своєї вантажної машини до тієї, яку маєте обганяти. Співставили? Якщо стрілка спідометра показує, що ви йдете слідом за «тихоходом» принаймні на 10−12 км/год повільніше від дозволеного на цій ділянці шляху, то тут уже маєте право обганяти.

На дорогах з рельєфним перепадом краще подвоїти запас у розриві швидкостей і лише тоді приступити до маневру.

Експерти радять не прив’язуватися до показника різниці у 10 км/год, а набавляти два-три кілометри, а краще п’ять, а то й добрих десять кілометрів, оскільки в ході маневру не виключено, що той попутний транспорт поїде трішки швидше. Це може бути не навмисна дія, скажімо, десь на спуску, де зазвичай хід автоматично прискорюється.

В такому випадку ваше порушення може зафіксувати прилад поліцейського чи стаціонарно встановлена камера відеофіксації. І тоді ви стаєте порушником ПДР.

Щодо рядності обгону, то тут також чітко все прописано: на автомагістралі або швидкісному шосе з трьома або більше виділеними смугами на проїжджій частині в одному напрямку вантажні автомобілі мають право використовувати лише дві крайні праві смуги цього напрямку.

Окрім цього, з 1 липня на дорогах загального користування Польщі дозволено рух ралійних автомобілів, які раніше цього права не мали. Тепер вони зможуть переміщатися, якщо це потрібно для поїздок між ділянками ралі. Для цього гоночні автомобілі мають бути оснащені спеціальними номерними знаками та керуватимуться ліцензованим пілотом відповідної категорії.

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Телеканал 24 За матеріалами:

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