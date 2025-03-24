На дорогах Німеччини з’явився новий незвичний дорожній знак — Finance.ua

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На дорогах Німеччини з’явився новий незвичний дорожній знак

Технології&Авто
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На дорогах Німеччини з’явився новий незвичний дорожній знак
На дорогах Німеччини з’явився новий незвичний дорожній знак
На дорогах Німеччини з’явився новий незвичний дорожній знак — чорний пісочний годинник на білому тлі. Він може здатися водіям загадковим, адже не містить стандартних символів обмежень швидкості чи попереджень. Однак цей знак має чітке призначення та відіграє важливу роль у розвитку автомобільної галузі.
Цей знак не призначений для звичайних водіїв — він орієнтований виключно на автономні транспортні засоби. Таблиця виконує функцію своєрідного орієнтира для систем навігації безпілотних автомобілів, допомагаючи їм коригувати рух і отримувати точні координати на певних ділянках дороги.
На цей момент знаки з пісочним годинником встановлені на кількох ділянках автобанів у Німеччині, зокрема:
  • на трасі A9 між розв’язками Pfaffenhofen і Holledau;
  • на трасі A93 поблизу міста Wolnzach.
Баварія була обрана не випадково, адже тут розташовані штаб-квартири таких автомобільних гігантів, як BMW (Мюнхен) та Audi (Інгольштадт), які активно працюють над розвитком автономного транспорту.
Розвиток автономних автомобілів вимагає створення спеціальної інфраструктури. Знаки з пісочним годинником є частиною технологічного рішення, що допомагає безпілотним авто орієнтуватися в просторі та отримувати додаткові дані для безпечного руху.
Хоча водіям традиційних автомобілів цей знак не несе жодних обмежень, його поява свідчить про поступову інтеграцію автономного транспорту в реальний дорожній рух. У майбутньому подібні технологічні рішення можуть стати частиною стандартної інфраструктури на дорогах багатьох країн.

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За матеріалами:
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