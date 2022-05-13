На допомоги, пільги та субсидії виділили 8 млрд гривень: коли українці отримають гроші — Finance.ua

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На допомоги, пільги та субсидії виділили 8 млрд гривень: коли українці отримають гроші

Вчора 09:43Казна та Політика
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На допомоги, пільги та субсидії виділили 8 млрд гривень: коли українці отримають грошіНа допомоги, пільги та субсидії виділили 8 млрд гривень: коли українці отримають гроші
Міністерство соціальної політики України на початку травня в повному обсязі профінансовало заявки для виплат соціальних допомог, пільг та субсидій за травень на загальну суму 8 млрд гривень.
Про це повідомляє прес-служба Мінсоцполітики.
«Міністерством соціальної політики України на початку травня (2-3 травня) в повному обсязі профінансовано подані регіональними органами соціального захисту населення заявки щодо потреби у коштах для забезпечення виплат соціальних допомог, пільг та субсидій одержувачам за травень на загальну суму 8,0 млрд гривень», — сказано в повідомленні.
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У більшості регіонів відповідні кошти вже зараховано на банківські рахунки одержувачів або перераховано АТ ,,Укрпошта" для виплати готівки людям.
В окремих регіонах відповідне фінансування триває.
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«Таким чином, з урахуванням поточної ситуації в країні, кошти всім одержувачам вже найближчими днями надійдуть на рахунки, відкриті в установі уповноважених банків та через виплатні об’єкти АТ ,,Укрпошта» або на персональні облікові записи одержувачів в АТ ,,Ощадбанк"", — додали в Мінсоцполітики.
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За матеріалами: Finance.ua
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