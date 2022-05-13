На допомоги, пільги та субсидії виділили 8 млрд гривень: коли українці отримають гроші — Finance.ua

«Міністерством соціальної політики України на початку травня (2-3 травня) в повному обсязі профінансовано подані регіональними органами соціального захисту населення заявки щодо потреби у коштах для забезпечення виплат соціальних допомог, пільг та субсидій одержувачам за травень на загальну суму 8,0 млрд гривень», — сказано в повідомленні.
«Таким чином, з урахуванням поточної ситуації в країні, кошти всім одержувачам вже найближчими днями надійдуть на рахунки, відкриті в установі уповноважених банків та через виплатні об’єкти АТ ,,Укрпошта» або на персональні облікові записи одержувачів в АТ ,,Ощадбанк"", — додали в Мінсоцполітики.
До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.