На допомоги, пільги та субсидії виділили 8 млрд гривень: коли українці отримають гроші — Finance.ua

На допомоги, пільги та субсидії виділили 8 млрд гривень: коли українці отримають гроші

Вчора 09:43 — Казна та Політика

На допомоги, пільги та субсидії виділили 8 млрд гривень: коли українці отримають гроші

Міністерство соціальної політики України на початку травня в повному обсязі профінансовало заявки для виплат соціальних допомог, пільг та субсидій за травень на загальну суму 8 млрд гривень.

Про це повідомляє прес-служба Мінсоцполітики

«Міністерством соціальної політики України на початку травня (2-3 травня) в повному обсязі профінансовано подані регіональними органами соціального захисту населення заявки щодо потреби у коштах для забезпечення виплат соціальних допомог, пільг та субсидій одержувачам за травень на загальну суму 8,0 млрд гривень», — сказано в повідомленні.

Читайте також У Мінсоцполітики розповіли, хто зможе екстрено отримати соцпослуги під час війни

У більшості регіонів відповідні кошти вже зараховано на банківські рахунки одержувачів або перераховано АТ ,,Укрпошта" для виплати готівки людям.

В окремих регіонах відповідне фінансування триває.

«Таким чином, з урахуванням поточної ситуації в країні, кошти всім одержувачам вже найближчими днями надійдуть на рахунки, відкриті в установі уповноважених банків та через виплатні об’єкти АТ ,,Укрпошта» або на персональні облікові записи одержувачів в АТ ,,Ощадбанк"", — додали в Мінсоцполітики.

До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.