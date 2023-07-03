На Донеччині викрили військових на махінаціях із «бойовими» виплатами: збитки становлять майже 5 млн грн — Finance.ua

На Донеччині викрили військових на махінаціях із «бойовими» виплатами: збитки становлять майже 5 млн грн Сьогодні 17:20 — Кримінал

На Донеччині викрили військових на махінаціях із «бойовими» виплатами: збитки становлять майже 5 млн грн, Фото: dbr.gov.ua

Державне бюро розслідувань перекрило схему привласнення бойових виплат військовим.

Про це повідомляється на сайті ДБР.

«Працівники ДБР повідомили про підозру командиру однієї з військових частин Донеччини та чотирьом його підлеглим, які налагодили протиправний механізм фіктивної виплати „бойових“ доплат військовим підрозділу, які не несли службу на передовій», — сказано в повідомленні.

Зазначається, що схема діяла протягом 7 місяців, а завдані державі збитки становлять майже 5 млн грн.

Фігуранти включили у списки для виплат 9 військовослужбовців, частини, які перебували за межами Донецької області. Вони фактично не брали безпосередню участь у бойових діях, але отримували усі передбачені законодавством виплати.

У період з березня по вересень 2022 року цим військовослужбовцям щомісячно безпідставно перераховували на картковий рахунок по 100 тисяч гривень кожному.

Під час обшуків у підозрюваних правоохоронці вилучили документацію, на підставі якої здійснювались незаконні нарахування та виплати «бойових» доплат.

Наразі приймається рішення про обрання зловмисникам запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Командир військової частини підозрюється у розтраті та заволодінні чужим майном, вчинених організованою групою шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів.

Четверо його підлеглих, залучених у схемі — у розтраті та заволодінні чужим майном, вчинених організованою групою шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах.

Санкція статей передбачає позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

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