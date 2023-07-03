На Донеччині викрили військових на махінаціях із «бойовими» виплатами: збитки становлять майже 5 млн грн — Finance.ua
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На Донеччині викрили військових на махінаціях із «бойовими» виплатами: збитки становлять майже 5 млн грн

Кримінал
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На Донеччині викрили військових на махінаціях із «бойовими» виплатами: збитки становлять майже 5 млн грн
На Донеччині викрили військових на махінаціях із «бойовими» виплатами: збитки становлять майже 5 млн грн, Фото: dbr.gov.ua
Державне бюро розслідувань перекрило схему привласнення бойових виплат військовим.
Про це повідомляється на сайті ДБР.
«Працівники ДБР повідомили про підозру командиру однієї з військових частин Донеччини та чотирьом його підлеглим, які налагодили протиправний механізм фіктивної виплати „бойових“ доплат військовим підрозділу, які не несли службу на передовій», — сказано в повідомленні.
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Зазначається, що схема діяла протягом 7 місяців, а завдані державі збитки становлять майже 5 млн грн.
Фігуранти включили у списки для виплат 9 військовослужбовців, частини, які перебували за межами Донецької області. Вони фактично не брали безпосередню участь у бойових діях, але отримували усі передбачені законодавством виплати.
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У період з березня по вересень 2022 року цим військовослужбовцям щомісячно безпідставно перераховували на картковий рахунок по 100 тисяч гривень кожному.
Під час обшуків у підозрюваних правоохоронці вилучили документацію, на підставі якої здійснювались незаконні нарахування та виплати «бойових» доплат.
Наразі приймається рішення про обрання зловмисникам запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
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Командир військової частини підозрюється у розтраті та заволодінні чужим майном, вчинених організованою групою шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів.
Четверо його підлеглих, залучених у схемі — у розтраті та заволодінні чужим майном, вчинених організованою групою шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах.
Санкція статей передбачає позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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