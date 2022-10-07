На Донеччині підрахували вартість борщу (інфографіка) — Finance.ua

На Донеччині підрахували вартість борщу (інфографіка) Вчора 19:45 — Особисті фінанси

В Донецькій області проаналізували вартість овочів, необхідних для приготування борщу. 5-літрова каструля пісної страви коштуватиме 36,22 грн.

Про це повідомляють в департаменті агропромрозвитку Донецької ОВА.

Для приготування потрібно 350 г картоплі по 8,64 грн/кг, 500 г капусти по 14,68 грн/кг, 150 г моркви по 23,93 грн/кг, 200 г буряка по 11,73 грн/кг, 150 г цибулі по 30,93 грн/кг, 300 г томатів по 50,93 грн/кг.

Нагадаємо, за підрахунками столичного сервісу з доставки продуктів Zakaz.ua, в Україні за пів року повномасштабної війни вартість продуктів борщового набору зросла на 27% та на 52% — порівняно з серпнем 2021 року. Так, станом на 31 серпня 2022 року продукти з київських супермаркетів для каструлі червоного борщу об’ємом на 3,5-4 л в середньому коштуватимуть 144 грн.

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