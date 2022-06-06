На Дніпровській ГАЕС планують генерувати «зелений» водень — Finance.ua
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На Дніпровській ГАЕС планують генерувати «зелений» водень

Вчора 10:15Енергетика
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Найбільша гідрогенеруюча компанія України — ПрАТ «Укргідроенерго» вивчає технологічні можливості для генерації «зеленого» водню на Дніпровській ГАЕС. Про це повідомляє Держенергоефективності з посиланням на інформацію, яка прозвучала під час дискусії «Достатність водних ресурсів для виробництва водню».
Фахівці Укргідроенерго поділилися своїми напрацюваннями у цьому напрямку. Доцільність будівництва потужностей на Дніпровській ГАЕС пояснюється тим, що станція має досить високий напір. Агрегати, працюючи в базовому режимі, можуть забезпечити необхідною кількістю електроенергії, потрібної для виробництва водню.
«Виробництво водню на базі гідрогенеруючих потужностей — перспективний напрямок у всьому світі. Наразі ми вивчаємо технологічну складову, аби в перспективі реалізувати проєкт з електролізного виробництва водню, потужністю 1 МВт, на Дніпровській ГАЕС», — зазначила директорка Департаменту з реалізації інноваційних проєктів Укргідроенерго Марія Бішко. Нагадаємо, Дністровську ГАЕС в «Укргідроенерго» називають «найамбітнішим проектом у сучасній Україні».
За проектом станція має складатися із 7-ми гідроагрегатів загальною потужністю 2268 МВт в генераторному режимі та 2 947 у насосному, що ставить її на шосте місце у світі за встановленою потужністю. Унікальність станції полягає в тому, що вона працює в режимі «насос — турбіна» та дозволяє використовувати акумульовану в нічний час енергію для виробництва електроенергії під час пікових навантажень на мережу.
За матеріалами: Kosatka.Media
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