На Дніпропетровщині судитимуть двох посадовців, які привласнили понад 1,2 мільйона гривень на ремонті вагонного депо — Finance.ua

На Дніпропетровщині судитимуть двох посадовців, які привласнили понад 1,2 мільйона гривень на ремонті вагонного депо Сьогодні 18:10 — Кримінал

Засновник ТОВ та бухгалтер підробили та надали замовнику офіційні документи, в яких значно завищили вартість виконаних робіт. З’ясувалося, що замість вказаних у договорі деталей, підрядник поставив дешевші, але у документах цього не зазначив.

Задокументували злочинну діяльність фігурантів правоохоронці Синельниківського районного управління поліції. Вони встановили, що у листопаді 2022 року засновник товариства уклав договір зі службовою особою Синельниківського пасажирського вагонного депо про поточний ремонт покрівлі вагоноскладальної дільниці на понад 5,8 млн гривень. Через деякий час вони повідомили замовнику, що роботи по ремонту завершені, та надали підроблені акти виконаних робіт. В офіційних документах підозрювані завищили вартість виконаних робіт на 1,2 млн гривень.

Обвинувальний акт стосовно засновника товариства та бухгалтера скеровано до суду. Їх судитимуть за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3, 4 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів)

ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Слідчі заходи поліція проводила під процесуальним керівництвом Синельниківської окружної прокуратури. Оперативний супровід здійснювали співробітники Управління СБУ у Дніпропетровській області.

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