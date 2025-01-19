На CES представили будинки-трансформери з ШІ — Finance.ua
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На CES представили будинки-трансформери з ШІ

Технології&Авто
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На CES представили будинки-трансформери з ШІ
На CES представили будинки-трансформери з ШІ, Фото: electrek.co
На виставці CES 2025 італійська дизайнерська фірма Pininfarina та каліфорнійський стартап AC Future презентували серію модульних будинків на основі сонячної енергії, обладнаних системами штучного інтелекту. Новинки включають стаціонарний міні-будинок, причіп-трансформер та мобільне житло, кожен з яких пропонує різні рішення для автономного та сталого життя.
AI-THu (AI Transformer Home Unit) — це компактний екологічний будинок, що працює від сонячної енергії. Основна житлова зона трансформується у вітальню, робочий кабінет або додаткову спальню, а висувні системи зберігання забезпечують ефективне використання простору.
Фото: electrek.co
Фото: electrek.co
До ключових особливостей належать система «розумний дім», генератор води, накопичувач енергії та побутова техніка преміумкласу. Вартість базової моделі стартує від $98 000.
AI-THt — це 7-метровий причіп. Унікальний аеродинамічний дизайн забезпечує зручність буксирування, а просторий інтер’єр поєднує стиль і функціональність. Відсутність кабіни для водія дозволяє максимально оптимізувати внутрішній простір.
Фото: electrek.co
Фото: electrek.co
AI-THd — це компактний автомобіль-трансформер, здатний швидко перетворюватися на житловий простір. Кабіна водія трансформується в офіс або спальне місце, забезпечуючи комфорт навіть під час тривалих подорожей. Як і інші моделі, AI-THd оснащений сонячними панелями та системами ШІ, які керують усіма функціями будинку.
Усі три моделі створені на єдиній модульній платформі з акцентом на екологічність і енергоефективність. Технології дозволяють будинкам функціонувати автономно, включаючи виробництво енергії та води, що робить їх ідеальними для екологічного життя.
Фото: electrek.co
Фото: electrek.co
Бронювання вже відкрито, а перші поставки очікуються наприкінці 2026 року. Pininfarina і AC Future пропонують не лише комфорт і стиль, але й перспективне рішення для сталого життя, яке змінює уявлення про сучасну мобільну архітектуру.
За матеріалами:
cikavosti
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