На CES представили будинки-трансформери з ШІ — Finance.ua

На CES представили будинки-трансформери з ШІ 19.01.2025, 00:23 — Технології&Авто

На CES представили будинки-трансформери з ШІ, Фото: electrek.co

На виставці CES 2025 італійська дизайнерська фірма Pininfarina та каліфорнійський стартап AC Future презентували серію модульних будинків на основі сонячної енергії, обладнаних системами штучного інтелекту. Новинки включають стаціонарний міні-будинок, причіп-трансформер та мобільне житло, кожен з яких пропонує різні рішення для автономного та сталого життя.

AI-THu (AI Transformer Home Unit) — це компактний екологічний будинок, що працює від сонячної енергії. Основна житлова зона трансформується у вітальню, робочий кабінет або додаткову спальню, а висувні системи зберігання забезпечують ефективне використання простору.

Фото: electrek.co

До ключових особливостей належать система «розумний дім», генератор води, накопичувач енергії та побутова техніка преміумкласу. Вартість базової моделі стартує від $98 000.

AI-THt — це 7-метровий причіп. Унікальний аеродинамічний дизайн забезпечує зручність буксирування, а просторий інтер’єр поєднує стиль і функціональність. Відсутність кабіни для водія дозволяє максимально оптимізувати внутрішній простір.

Фото: electrek.co

AI-THd — це компактний автомобіль-трансформер, здатний швидко перетворюватися на житловий простір. Кабіна водія трансформується в офіс або спальне місце, забезпечуючи комфорт навіть під час тривалих подорожей. Як і інші моделі, AI-THd оснащений сонячними панелями та системами ШІ, які керують усіма функціями будинку.

Усі три моделі створені на єдиній модульній платформі з акцентом на екологічність і енергоефективність. Технології дозволяють будинкам функціонувати автономно, включаючи виробництво енергії та води, що робить їх ідеальними для екологічного життя.

Фото: electrek.co

Бронювання вже відкрито, а перші поставки очікуються наприкінці 2026 року. Pininfarina і AC Future пропонують не лише комфорт і стиль, але й перспективне рішення для сталого життя, яке змінює уявлення про сучасну мобільну архітектуру.

cikavosti За матеріалами:

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