На CES 2024 представили ідеального голосового помічника (відео) — Finance.ua

На CES 2024 представили ідеального голосового помічника (відео) Сьогодні 04:06 — Технології&Авто

На CES 2024 представили ідеального голосового помічника (відео)

На виставці CES 2024 представили пристрій Rabbit R1 — ідеального голосового помічника. За допомогою власного ШІ він керує абсолютно будь-якими програмами на смартфоні та ПК без підтримки з боку розробників.

Можна голосом замовити таксі, забронювати номер, переключити відео, відкрити вікно в браузері, запустити гру, не переймаючись сумісністю з іншими пристроями. Усі вже передбачено розробниками.

Таку роботу забезпечує нейромережа LAM (Large Action Model). Примітно, що для повноцінної роботи не потрібно встановлювати програми.

Гаджет відрізняється мінімальним дизайном, його товщина не перевищує пачку стікерів. Більшість пристрою відведено під 2,88-дюймовий сенсорний дисплей.

Смартфон оснастили процесором MediaTek із частотою 2,3 ГГц, 4 Гб оперативної пам’яті та накопичувачем на 128 Гб. Також є слот під SIM-картку для доступу до Інтернету. Представники компанії-виробника заявляють, що в автономному режимі гаджет працюватиме «весь день».

ЗМІ порівнюють ідею Rabbit R1 з Alexa або Google Assistant, а також зазначають, що такими можуть бути гаджети в майбутньому.

Rabbit R1 вже доступний для попереднього замовлення за ціною $199, постачання смартфона розпочнеться у березні-квітні.

t4 За матеріалами:

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