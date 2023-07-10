На Буковині двоє чоловіків намагались перетнути кордон на надувному матраці — Finance.ua
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На Буковині двоє чоловіків намагались перетнути кордон на надувному матраці

Кримінал
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На Буковині двоє чоловіків намагались перетнути кордон на надувному матраці
На Буковині двоє чоловіків намагались перетнути кордон на надувному матраці
Зупинити втікачів вдалося після кількох попереджувальних пострілів вгору. Про це розповіли у Держприкордонслужбі.
Правопорушників виявили у ході реалізації оперативної інформації у неділю, 9 липня, у Дністровському районі Чернівецької області. Чоловіки планували незаконно потрапити до Молдови в обхід контрольних постів, перепливши річку Дністер на надувному матраці.
Маскуючись під туристів-відпочивальників, мешканці Харківської та Запорізької областей з ризиком для особистого життя форсували водну перешкоду. На іншому березі «плавців» зустрів прикордонний наряд відділу «Кельменці» Чернівецького загону.
На обох затриманих, яких доставили до прикордонного підрозділу, склали протоколи про адміністративні правопорушення.
Раніше у Держприкордонслужбі розповіли, що від початку повномасштабної війни охоронці кордону знайшли по обидва береги Тиси на Закарпатті тіла 19 чоловіків. Нагадаємо, що з введенням в Україні воєнного стану для чоловіків віком від 18 до 60 років діє обмеження для виїзду в інші країни. Нерідко військовозобов'язані під час пошуку можливості незаконного перетинання кордону, стають жертвами злочинців, які переправляють своїх клієнтів у небезпечний для здоров’я чи життя спосіб.
За матеріалами:
Вечірній Київ
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