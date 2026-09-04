На базі «Дії» створять окремий застосунок про рух «шахедів» та ракет Сьогодні 23:48

Новий сервіс стане окремим продуктом на базі вже наявної «Дії»

На базі «Дії» планують створити окремий державний застосунок для інформування населення про повітряні загрози. У ньому відображатимуться дані про повітряні тривоги, рух «шахедів», дронів та ракет.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький, передає РБК-Україна.

Що показуватиме новий застосунок

За словами Корецького, новий сервіс стане окремим продуктом на базі вже наявної «Дії». Він міститиме інформацію про повітряні тривоги, а також рух «шахедів», дронів та ракет.

«Щоб було єдине інформаційне поле про актуальні загрози», — пояснив прем’єр мету створення сервісу.

Корецький наголосив, що йдеться не лише про технічну функцію попередження, а й про сам принцип подачі інформації — вона надходитиме «від першоджерела, від уряду».

Прем’єр-міністр не уточнив ні конкретних термінів запуску застосунку, ні технічних деталей його роботи.

Уряд змінив підхід до повітряних тривог

Раніше Finance.ua писав , що повітряні тривоги розподілять за рівнем небезпеки.

Жовтий рівень оголошуватимуть у разі атаки дронів. При жовтому рівні тривоги бізнес зможе продовжувати роботу за умови суворого дотримання вимог безпеки. Червоний рівень означатиме підвищену загрозу ракетного або комбінованого удару. Червоний рівень означатиме зупинку роботи та обовʼязковий перехід людей в укриття.

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