На аукціоні продають раритетний 113-річний електрокар (ціна та вигляд)

У США на аукціон виставили рідкісний електромобіль Baker Electric 1912 року випуску.

Про це пише Focus.

Раритетний електрокар, який за зовнішністю більше нагадує карету, планують продати за суму до 500 000 доларів.

Торги організовує аукціонний дім RM Sotheby’s. Ціна співставна з вартістю приблизно п’яти нових Tesla Cybertruck. Виставлений лот є прикладом ранньої епохи електромобілів, які в США були поширені ще на початку ХХ століття.

Модель має повну назву Baker Electric Model V Special Extension Coupe. Автомобіль оснащений електромотором General Electric потужністю 8 к.с. та, що нетипово для електрокарів, механічною коробкою передач.

Максимальна швидкість становить 37 км/год, а запас ходу сягає близько 100 км.

За сучасними мірками характеристики скромні, однак для свого часу це був технологічно просунутий транспорт. На початку ХХ століття електромобілі вважалися зручнішими за бензинові авто, адже не потребували ручного запуску двигуна.

Конкретний екземпляр був виготовлений на замовлення адвоката з Огайо Х’ю Холлброка. Салон виконаний у каретному стилі: пасажири сидять один навпроти одного, а замість керма використовується важіль керування. Автомобіль неодноразово змінював власників, а у 2012 році пройшов реставрацію, під час якої акумулятори замінили на сучасні.

Baker Electric залишається повністю придатним до руху і розглядається як цінний колекційний екземпляр ранньої історії електромобілів.

