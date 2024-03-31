На аукціоні продали двері з «Титаніка» за рекордну суму — Finance.ua

На аукціоні продали двері з «Титаніка» за рекордну суму Сьогодні 23:11 — Світ

На аукціоні продали двері з «Титаніка» за рекордну суму

На аукціоні Heritage Auctions Treasures from Planet Hollywood продали культові двері з фільму «Титанік» Джеймса Кемерона, які врятували Розу Доусон Келверт (Кейт Вінслет).

Про це пише The Hollywood Reporter.

Двері з бальсового дерева купили за $718 750. Їх на аукціоні описали як вишукану конструкцію, що «насправді була частиною дверної коробки над входом у лаунж першого класу корабля».

Також продали шифонову сукню Кейт Вінслет, яку вона надягала під час останнього акту фільму. Її вартість склала $125 тисяч.

Премʼєра фільму Джеймса Кемерона «Титанік» відбулася наприкінці грудня 1997 року.

Стрічка перетворила молодих акторів Кейт Вінслет і Леонардо Ді Капріо на суперзірок, а ще встановила чимало рекордів і загалом стала однією з найвідоміших у світі.

theБабель За матеріалами:

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