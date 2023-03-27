На аукціон виставили потенційно найдешевший Lamborghini в історії (фото) — Finance.ua

На аукціон виставили потенційно найдешевший Lamborghini в історії (фото) Сьогодні 18:00 — Фондовий ринок

На аукціонному сайті RM Sotheby’s з’явився легендарний трактор Lamborghini DL25, який став одним з перших вироблених тракторів компанією Lamborghini у 1950-х роках.

Lamborghini DL25 вважається витвором мистецтва і техніки, оскільки його дизайн був створений Ферручіо Ламборгіні самостійно. Завдяки тому, що трактор був вироблений на основі компонентів військових транспортних засобів, його двигун міг витримувати великі навантаження і працювати навіть у важких умовах. Потужність двигуна 25 кінських сил і може розвивати швидкість до 20 км/год. Його особливістю є також наявність пневматичних гальм, які в цей час були рідкістю в світі тракторів.

Наразі стан трактора не зовсім ідеальний, однак, завдяки тому, що він був ретельно збережений протягом останніх десятиліть, він заслуговує на увагу колекціонерів, які цінують історичні та технічні досягнення. Орієнтовна вартість трактора на аукціоні складає близько 20 000 доларів США.

😎 До речі, у Finance.ua з’явилась своя сторінка в Instagram. Підписуйтесь — буде яскраво, цікаво і корисно для вашого 👛 гаманця.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.