На аукціон повторно виставили найбільшу ділянку «Земельного банку» — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

На аукціон повторно виставили найбільшу ділянку «Земельного банку»

Фондовий ринок
25
На аукціон повторно виставили найбільшу ділянку «Земельного банку»
На аукціон повторно виставили найбільшу ділянку «Земельного банку»
Система Prozorro. Продажі оголосила повторний аукціон із продажу найбільшої сільськогосподарської ділянки «Земельного банку» площею 3968,9 га, розташованої у Кіровоградській області.
Про це повідомила пресслужба «Земельного банку».
Стартова ціна лота становить 13,7 мільйона гривень. Ділянка призначена для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, а термін її оренди — 14 років.
Торги заплановані на 17 лютого 2025 року. Завдяки зручному розташуванню, великій площі та високій якості ґрунтів ця ділянка є вкрай привабливим активом для аграрних компаній, які планують масштабні бізнес-проєкти.
Для участі в аукціоні зацікавленим потрібно:
  • Зареєструватися на платформі Prozorro. Продажі через один із підключених майданчиків.
  • Подати заяву на участь та пакет необхідних документів.
  • Сплатити реєстраційний збір та гарантійний внесок у розмірі 4 мільйони гривень.
Учасники матимуть можливість запропонувати свої ставки, змагаючись за право оренди активу із значним потенціалом розвитку.
Додамо, що цю ділянку вже виставляли на аукціон раніше, але він не відбувся. Переможець ТОВ «Братське-Агро», яке на торгах запропонувало 133 млн гривень без ПДВ, протягом 20 робочих днів не уклало договір суборенди з «Державним земельним банком».
Також переможець мав сплатити запропоновану суму та ПДВ упродовж наступних 5 робочих днів. Однак зобов’язання не були виконані.

Вибрати картку

Генеральний директор «Земельного банку» Ярослав Ярославський зазначив, що «Братське-Агро» вже не зможе взяти участь у новому аукціоні та поборотися за цей лот.
Це підприємство раніше успішно взяло в суборенду 6 земельних ділянок проєкту «Земельний банк» загальною площею майже 2 тисячі гектарів, сплативши 75 мільйонів гривень із ПДВ.
За матеріалами:
agronews
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.