На атомній електростанції Vogtle у США запустили ще один передовий реактор — Finance.ua
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На атомній електростанції Vogtle у США запустили ще один передовий реактор

Енергетика
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У США на атомній електростанції Vogtle поблизу Вейнсборо (Джорджія) ввели в комерційну експлуатацію другий реактор Westinghouse AP1000 покоління III+. Його запустили на енергоблоці № 4, повідомляє пресслужба компанії.
«Разом з енергоблоком № 3 Vogtle, який був введений у комерційну експлуатацію у липні 2023 року, та двома наявними водно-водяними реакторами на цьому майданчику, енергоблок № 4 відіграватиме провідну роль у забезпеченні безвуглецевого майбутнього для США», — йдеться в повідомленні Westinghouse.
У компанії пояснили, що енергоблоки № 3 і 4 здатні генерувати достатньо електроенергії для живлення приблизно 500 тис. домогосподарств та бізнесів. Крім того, нові блоки повинні забезпечувати надійне енергопостачання регіону протягом наступних 60−80 років.
«Радий оголосити про успішне впровадження технології AP1000 для енергоблока № 4 Vogtle, завдяки чому електростанція Vogtle стане найбільшим джерелом чистої енергії у Сполучених Штатах», — зазначив президент і гендиректор Westinghouse Патрік Фрагман.
Компанія уточнила, AP1000 — єдиний у світі реактор покоління III+ з повністю пасивними системами безпеки, модульною конструкцією та найкращим співвідношенням потужності (МВт) до площі установки на ринку.
За матеріалами:
mezha.media
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