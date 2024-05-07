На атомній електростанції Vogtle у США запустили ще один передовий реактор — Finance.ua

На атомній електростанції Vogtle у США запустили ще один передовий реактор 07.05.2024, 02:31 — Енергетика

У США на атомній електростанції Vogtle поблизу Вейнсборо (Джорджія) ввели в комерційну експлуатацію другий реактор Westinghouse AP1000 покоління III+. Його запустили на енергоблоці № 4, повідомляє пресслужба компанії.

«Разом з енергоблоком № 3 Vogtle , який був введений у комерційну експлуатацію у липні 2023 року, та двома наявними водно-водяними реакторами на цьому майданчику, енергоблок № 4 відіграватиме провідну роль у забезпеченні безвуглецевого майбутнього для США», — йдеться в повідомленні Westinghouse.

У компанії пояснили, що енергоблоки № 3 і 4 здатні генерувати достатньо електроенергії для живлення приблизно 500 тис. домогосподарств та бізнесів. Крім того, нові блоки повинні забезпечувати надійне енергопостачання регіону протягом наступних 60−80 років.

«Радий оголосити про успішне впровадження технології AP1000 для енергоблока № 4 Vogtle, завдяки чому електростанція Vogtle стане найбільшим джерелом чистої енергії у Сполучених Штатах», — зазначив президент і гендиректор Westinghouse Патрік Фрагман.

Компанія уточнила, AP1000 — єдиний у світі реактор покоління III+ з повністю пасивними системами безпеки, модульною конструкцією та найкращим співвідношенням потужності (МВт) до площі установки на ринку.

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