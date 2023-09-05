На 6 місяців: країна ЄС продовжила тимчасовий захист для українців — Finance.ua
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На 6 місяців: країна ЄС продовжила тимчасовий захист для українців

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Греція продовжила дію тимчасового захисту для українців ще на шість місяців. Рішення про це прийняв міністр міграції та притулку Греції Дімітріс Кайрідіс.
Попередній шестимісячний термін дії статусу завершився 4 вересня, повідомляє ekathimerini.com.
Відтепер українці користуватимуться тимчасовим захистом у Греції до 4 березня 2024 року. На стільки часу продовжать відповідні дозволи на проживання.
Для українців, які шукають притулку в цій країні, на сайті Міністерства міграції та притулку працює інформаційний портал. Інформація доступна українською, англійською та грецькою мовами.
Греція надала прихисток 25 тисячам втікачів від війни в Україні. Біженці мають доступ до державної медицини та освіти. Також — право на тимчасове житло у пункті прийому у Сінтікі.

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За матеріалами:
РБК-Україна
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