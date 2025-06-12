На 38 млн грн: БЕБ викрило службових осіб в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах — Finance.ua

На 38 млн грн: БЕБ викрило службових осіб в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах Сьогодні 16:12 — Кримінал

На 38 млн грн: БЕБ викрило службових осіб в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах

Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України викрили службових осіб державного підприємства в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

Основний вид діяльності компанії — виробництво електричного й електронного устаткування для автотранспортних засобів.

Як повідомили в Бюро економічної безпеки, в період 2017−2022 років підприємство орендувало промислове обладнання для виготовлення продукції для автомобільної техніки.

Однак головний бухгалтер підприємства не нарахував та не сплатив суми податку з доходів нерезидента, а також занизив показники податкових зобов’язань з податку на додану вартість.

Такі дії службової особи призвели до ненадходження майже 38 млн грн до Державного бюджету України.

Співробітники Бюро повідомили бухгалтеру згаданого підприємства про підозру за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах).

Наразі кримінальне провадження скеровано до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з відшкодуванням заподіяної шкоди на підставі ч. 4 ст. 212 Кримінального кодексу України (особа, яка вчинила діяння, передбачені частинами першою, другою, або діяння, передбачені частиною третьою (якщо вони призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах) цієї статті, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо вона до притягнення до кримінальної відповідальності сплатила податки, збори (обов'язкові платежі).

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