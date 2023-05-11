На 1 мільярд євро: у Німеччині збільшать видатки на українських переселенців — Finance.ua
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На 1 мільярд євро: у Німеччині збільшать видатки на українських переселенців

Особисті фінанси
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На 1 мільярд євро: у Німеччині збільшать видатки на українських переселенців
На 1 мільярд євро: у Німеччині збільшать видатки на українських переселенців
Переселенці, які рятуються від війни в Німеччині, зможуть отримати більше підтримки. У федеральному бюджеті для українців виділили додатковий 1 мільярд євро.
Про це йдеться на сайті Deutsche Welle.
Федеральні землі зможуть витратити додаткові гроші на:
  • прийняття людей;
  • їх розміщення;
  • їх забезпечення.
Цього року додаткове фінансування вже виділяли. Тож загалом для українських переселенців передбачили 16 мільярдів євро.
Деякі очільники громад заявляють, що перебувають на межі і більше не можуть приймати українців.
Скільки можуть отримати українці в Німеччині
З 1 січня 2023 року переселенці в Німеччині отримують:
  • 502 євро для дорослих;
  • 420 євро для дітей від 14 до 17 років;
  • 348 євро для дітей від 6 до 13 років.
Раніше дорослі українці отримували на 50 євро менше — 449 євро.

Допомога з безробіття в Німеччині

За матеріалами:
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