На 1 мільярд євро: у Німеччині збільшать видатки на українських переселенців — Finance.ua

На 1 мільярд євро: у Німеччині збільшать видатки на українських переселенців
Переселенці, які рятуються від війни в Німеччині, зможуть отримати більше підтримки. У федеральному бюджеті для українців виділили додатковий 1 мільярд євро.
Про це йдеться на сайті Deutsche Welle.
Федеральні землі зможуть витратити додаткові гроші на:
- прийняття людей;
- їх розміщення;
- їх забезпечення.
Цього року додаткове фінансування вже виділяли. Тож загалом для українських переселенців передбачили 16 мільярдів євро.
Деякі очільники громад заявляють, що перебувають на межі і більше не можуть приймати українців.
Скільки можуть отримати українці в Німеччині
З 1 січня 2023 року переселенці в Німеччині отримують:
- 502 євро для дорослих;
- 420 євро для дітей від 14 до 17 років;
- 348 євро для дітей від 6 до 13 років.
Раніше дорослі українці отримували на 50 євро менше — 449 євро.
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