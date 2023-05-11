На 1 мільярд євро: у Німеччині збільшать видатки на українських переселенців — Finance.ua

На 1 мільярд євро: у Німеччині збільшать видатки на українських переселенців Сьогодні 19:04 — Особисті фінанси

На 1 мільярд євро: у Німеччині збільшать видатки на українських переселенців

Переселенці, які рятуються від війни в Німеччині, зможуть отримати більше підтримки. У федеральному бюджеті для українців виділили додатковий 1 мільярд євро.

Про це йдеться на сайті Deutsche Welle

Федеральні землі зможуть витратити додаткові гроші на:

прийняття людей;

їх розміщення;

їх забезпечення.

Цього року додаткове фінансування вже виділяли. Тож загалом для українських переселенців передбачили 16 мільярдів євро.

Деякі очільники громад заявляють, що перебувають на межі і більше не можуть приймати українців.

Скільки можуть отримати українці в Німеччині

З 1 січня 2023 року переселенці в Німеччині отримують:

502 євро для дорослих;

420 євро для дітей від 14 до 17 років;

348 євро для дітей від 6 до 13 років.

Раніше дорослі українці отримували на 50 євро менше — 449 євро.

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