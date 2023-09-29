Нью-Йорк знову став найбільшим фінансовим центром світу — Finance.ua

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Нью-Йорк знову став найбільшим фінансовим центром світу

Світ
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Нью-Йорк знову став найбільшим фінансовим центром світу
Нью-Йорк знову став найбільшим фінансовим центром світу
Нью-Йорк шостий рік поспіль очолює список найбільших фінансових центрів світу.
Про це йдеться в огляді фінансової консалтингової компанії Z/Yen Group, яка розраховує індикатор Global Financial Centres Index (GFCI).
Зазначається, що Нью-Йорк обігнав Лондон у рейтингу восени 2018 року і відтоді зберігає за собою лідерство.
Порівняно з попередньою версією рейтингу від березня цього року, кількість балів у Нью-Йорка збільшилася до 763 з 760, а в Лондона, який посідає другу позицію, — з 731 до 744. Замикає трійку лідерів Сінгапур, який додав 19 балів.
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Далі в списку йдуть Гонконг, Сан-Франциско, Лос-Анджелес і Шанхай.
На відміну від березневої версії рейтингу, на восьмому місці опинився Вашингтон, який змістив Чикаго на одну позицію і піднявся одразу на три щаблі вгору. Дебютантом серед 10 провідних фінансових центрів світу цього року стала Женева.
Найрізкіше падіння в рейтингу — на 35 позицій — у москви (114-те місце). санкт-петербург опустився зі 115-го на 118-й рядок.
Жодного з українських міст в рейтингу немає.
Індекс світових фінансових центрів вперше опублікували 2007 року, його оновлюють кожні пів року (нинішній випуск став 34-м) та складають на основі різних статистичних даних та опитувань.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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