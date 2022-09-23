Нью-Йорк зберіг лідерство як провідний фінансовий центр світу — Finance.ua
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Нью-Йорк зберіг лідерство як провідний фінансовий центр світу

Світ
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Нью-Йорк зберіг лідерство як провідний фінансовий центр світу
Нью-Йорк зберіг лідерство як провідний фінансовий центр світу
Нью-Йорк знову посів перше місце у списку найбільших фінансових центрів світу.
Про це йдеться в огляді фінансової консалтингової компанії Z/Yen Group Ltd., яка розраховує індикатор Global Financial Centres Index (GFCI).
Нью-Йорк обігнав у рейтингу Лондон чотири роки тому і з того часу не поступається лідерством. Порівняно з попередньою версією рейтингу, оприлюдненою у березні, Нью-Йорк набрав 1 очко і лідирує з показником 760, тоді як Лондон додав п’ять балів до 731.
Трійку лідерів замикає Сінгапур, який змістив Гонконг на четверте місце і наблизився до Лондона на п’ять пунктів. П’яте місце займає Сан-Франциско, шосте — Шанхай, сьоме — Лос-Анджелес, восьме — Пекін, дев’яте — Шеньчжень, і замикає десятку Париж.
Сідней злетів відразу на 10 місць і зайняв 13-й рядок, Берлін відіграв 16 позицій і тепер розташувався на 26-му місці.
Найбільш різке падіння в індексі продемонструвала Джакарта, яка відкотилася одразу на 26 позицій, на 95 місце. Серед лідерів розчарував Токіо, який опустився на сім рядків і зайняв 16 місце.
Нагадаємо, індекс світових фінансових центрів був вперше опублікований у 2007 році і оновлюється кожні пів року (нинішній випуск став 32-м). Останній рейтинг було складено на основі опитування понад 11,9 тис. респондентів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Мінфін.com.ua
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