Нью-Йорк зберіг лідерство як провідний фінансовий центр світу — Finance.ua

Нью-Йорк зберіг лідерство як провідний фінансовий центр світу Вчора 11:45 — Світ

Нью-Йорк зберіг лідерство як провідний фінансовий центр світу

Нью-Йорк знову посів перше місце у списку найбільших фінансових центрів світу.

Про це йдеться в огляді фінансової консалтингової компанії Z/Yen Group Ltd., яка розраховує індикатор Global Financial Centres Index (GFCI).

Нью-Йорк обігнав у рейтингу Лондон чотири роки тому і з того часу не поступається лідерством. Порівняно з попередньою версією рейтингу, оприлюдненою у березні, Нью-Йорк набрав 1 очко і лідирує з показником 760, тоді як Лондон додав п’ять балів до 731.

Трійку лідерів замикає Сінгапур, який змістив Гонконг на четверте місце і наблизився до Лондона на п’ять пунктів. П’яте місце займає Сан-Франциско, шосте — Шанхай, сьоме — Лос-Анджелес, восьме — Пекін, дев’яте — Шеньчжень, і замикає десятку Париж.

Сідней злетів відразу на 10 місць і зайняв 13-й рядок, Берлін відіграв 16 позицій і тепер розташувався на 26-му місці.

Найбільш різке падіння в індексі продемонструвала Джакарта, яка відкотилася одразу на 26 позицій, на 95 місце. Серед лідерів розчарував Токіо, який опустився на сім рядків і зайняв 16 місце.

Нагадаємо, індекс світових фінансових центрів був вперше опублікований у 2007 році і оновлюється кожні пів року (нинішній випуск став 32-м). Останній рейтинг було складено на основі опитування понад 11,9 тис. респондентів.

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