Нью-Йорк та Лондон Сіті визнані найбільшими фінансовими центрами світу — Finance.ua

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Нью-Йорк та Лондон Сіті визнані найбільшими фінансовими центрами світу

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Нью-Йорк та Лондон Сіті визнані найбільшими фінансовими центрами світу
Нью-Йорк та Лондон Сіті визнані найбільшими фінансовими центрами світу
Нью-Йорк розділив перше місце у рейтингу провідних світових фінансових центрів із Лондонським Сіті.
Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на звіт, опублікований Корпорацією Лондонського Сіті (City of London Corp).
Дослідження, яке порівнює конкурентоспроможність фінансових центрів за 95 показниками, показало, що інші центри, такі як Франкфурт і Париж, також підвищували свою привабливість швидшими темпами, ніж Лондон, чия оцінка зросла лише на один пункт.

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«Наша конкурентна перевага під загрозою», — сказав голова правління Корпорації Лондонського Сіті Кріс Гейворд. «Необхідний довгостроковий план стимулювання зростання у секторі фінансових і професійних послуг».
Так, дедалі менше компаній обирають лістинг у Лондоні, тоді як існуючі фірми виходять з його фондової біржі попри зміни в правилах.
Корпорація Лондонського Сіті закликала уряд дослідити, як переконати швидкозростаючі галузі «починати діяльність, залишатися і масштабуватися у Британії». Ще одним пріоритетом є забезпечення того, щоб Британія продовжувала залучати іноземні таланти, оскільки іноземні працівники наразі складають 40% робочої сили Сіті.
За матеріалами:
Фінансовий клуб
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