МЗС розробляє механізм отримання віз для росіян — Finance.ua

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МЗС розробляє механізм отримання віз для росіян

Вчора 16:44Казна та Політика
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МЗС розробляє механізм отримання віз для росіянМЗС розробляє механізм отримання віз для росіян
Міністерство закордонних справ України напрацює чіткий механізм запровадження з 1 липня візового режиму для росіян та найближчим часом оприлюднить його.
Про це міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов сказав в ефірі телемарафону у неділю.
«По-перше, у нас існують чинні угоди із візовими центрами рф, наскільки нас поінформував на засіданні уряду заступник міністра закордонних справ Микола Точицький. По-друге, будуть надані пропозиції Президенту України для того, щоб обрати країну, яка буде представляти тимчасово інтереси України в російській федерації. Після того як це буде зроблено і буде ухвалено рішення, МЗС додатково поінформує і наших громадян, і громадян російської федерації про спосіб отримання візи, її вартість», — сказав Немчінов.

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За його словами, поки що громадяни можуть перетинати кордон за старими правилами. «З 1 липня громадяни російської федерації, які не мають посвідки на постійне проживання в Україні або відкритої заздалегідь візи, наприклад, робочої чи інших віз, які існують, не зможуть потрапити на територію України через пункти пропуску, які працюють на українському кордоні», — сказав Немчінов.
МЗС раніше запевнило у тому, що запровадження візового режиму з рф є продуманим кроком, який дасть змогу захистити національну безпеку України.

Довідка Finance.ua:

  • Кабінет Міністрів запроваджує візовий режим із російською федерацією. Нові правила набудуть чинності вже з 1 липня цього року;
  • згідно з постановою, запроваджені тимчасові обмеження на перетинання державного кордону для громадян рф — жителів прикордонних територій на підставі лише паспортів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Укрінформ
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