МЗС розробляє механізм отримання віз для росіян — Finance.ua

МЗС розробляє механізм отримання віз для росіян

Вчора 16:44 — Казна та Політика

МЗС розробляє механізм отримання віз для росіян

Міністерство закордонних справ України напрацює чіткий механізм запровадження з 1 липня візового режиму для росіян та найближчим часом оприлюднить його.

Про це міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов сказав в ефірі телемарафону у неділю.

«По-перше, у нас існують чинні угоди із візовими центрами рф, наскільки нас поінформував на засіданні уряду заступник міністра закордонних справ Микола Точицький. По-друге, будуть надані пропозиції Президенту України для того, щоб обрати країну, яка буде представляти тимчасово інтереси України в російській федерації. Після того як це буде зроблено і буде ухвалено рішення, МЗС додатково поінформує і наших громадян, і громадян російської федерації про спосіб отримання візи, її вартість», — сказав Немчінов.

За його словами, поки що громадяни можуть перетинати кордон за старими правилами. «З 1 липня громадяни російської федерації, які не мають посвідки на постійне проживання в Україні або відкритої заздалегідь візи, наприклад, робочої чи інших віз, які існують, не зможуть потрапити на територію України через пункти пропуску, які працюють на українському кордоні», — сказав Немчінов.

МЗС раніше запевнило у тому, що запровадження візового режиму з рф є продуманим кроком, який дасть змогу захистити національну безпеку України.

Довідка Finance.ua:

Кабінет Міністрів запроваджує візовий режим із російською федерацією. Нові правила набудуть чинності вже з 1 липня цього року;

згідно з постановою, запроваджені тимчасові обмеження на перетинання державного кордону для громадян рф — жителів прикордонних територій на підставі лише паспортів.

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