"Митний безвіз": Україна планує завершити всі процедури приєднання до кінця 2022 року — Finance.ua

"Митний безвіз": Україна планує завершити всі процедури приєднання до кінця 2022 року Вчора 20:35 — Казна та Політика

"Митний безвіз": Україна планує завершити всі процедури приєднання до кінця 2022 року

Влада розраховує повністю завершити всі процедури приєднання до кінця 2022 року.

Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив голова фінансового Комітету ВР, нардеп Данило Гетманцев.

Держава робить все можливе, щоб створити додаткові умови для розширення і полегшення умов для українського бізнесу на шляху до загальноєвропейського ринку:

з 29 травня запрацював «транспортний безвіз» (більше не потрібні дозволи на міжнародні автомобільні перевезення);

на рік потрібно звільнення від мит постачання української продукції на ринок ЄС;

Україну офіційно запросили приєднатися до «митного безвізу» (одна транзитна декларація і одна гарантія для переміщення товарів між 36 країнами).

«Розраховуємо повністю завершити всі процедури приєднання до кінця 2022 року», — додав нардеп.

Він також повідомив, що План відновлення України передбачає комплекс заходів, завдяки яким український бізнес упевнено рухатиметься на ринки ЄС, зокрема:

прискорення отримання «промислового безвізу»;

модернізація, реконструкція, відкриття нових пунктів пропуску на кордонах з ЄС;

збільшення спроможностей «Укрзалізниці» та розширення судноплавства по Дунаю.

«І ще багато чого іншого, щоб український бізнес ще більше і швидше інтегрувався у європейський ринок», — наголосив нардеп.

Гетманцев також навів дані дослідження Gradus Research, згідного якого 46% опитаних бізнесменів заявили, що цілком спроможні конкурувати з європейськими компаніями; ще 37% вважають, що це складно, але можливо.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНН За матеріалами:

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