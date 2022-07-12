"Митний безвіз": Україна планує завершити всі процедури приєднання до кінця 2022 року — Finance.ua

"Митний безвіз": Україна планує завершити всі процедури приєднання до кінця 2022 року
Влада розраховує повністю завершити всі процедури приєднання до кінця 2022 року.
Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив голова фінансового Комітету ВР, нардеп Данило Гетманцев.
Держава робить все можливе, щоб створити додаткові умови для розширення і полегшення умов для українського бізнесу на шляху до загальноєвропейського ринку:
- з 29 травня запрацював «транспортний безвіз» (більше не потрібні дозволи на міжнародні автомобільні перевезення);
- на рік потрібно звільнення від мит постачання української продукції на ринок ЄС;
- Україну офіційно запросили приєднатися до «митного безвізу» (одна транзитна декларація і одна гарантія для переміщення товарів між 36 країнами).
«Розраховуємо повністю завершити всі процедури приєднання до кінця 2022 року», — додав нардеп.
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Він також повідомив, що План відновлення України передбачає комплекс заходів, завдяки яким український бізнес упевнено рухатиметься на ринки ЄС, зокрема:
- прискорення отримання «промислового безвізу»;
- модернізація, реконструкція, відкриття нових пунктів пропуску на кордонах з ЄС;
- збільшення спроможностей «Укрзалізниці» та розширення судноплавства по Дунаю.
«І ще багато чого іншого, щоб український бізнес ще більше і швидше інтегрувався у європейський ринок», — наголосив нардеп.
Гетманцев також навів дані дослідження Gradus Research, згідного якого 46% опитаних бізнесменів заявили, що цілком спроможні конкурувати з європейськими компаніями; ще 37% вважають, що це складно, але можливо.
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