"Митний безвіз": Україна планує завершити всі процедури приєднання до кінця 2022 року — Finance.ua
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"Митний безвіз": Україна планує завершити всі процедури приєднання до кінця 2022 року

Казна та Політика
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"Митний безвіз": Україна планує завершити всі процедури приєднання до кінця 2022 року
"Митний безвіз": Україна планує завершити всі процедури приєднання до кінця 2022 року
Влада розраховує повністю завершити всі процедури приєднання до кінця 2022 року.
Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив голова фінансового Комітету ВР, нардеп Данило Гетманцев.
Держава робить все можливе, щоб створити додаткові умови для розширення і полегшення умов для українського бізнесу на шляху до загальноєвропейського ринку:
  • з 29 травня запрацював «транспортний безвіз» (більше не потрібні дозволи на міжнародні автомобільні перевезення);
  • на рік потрібно звільнення від мит постачання української продукції на ринок ЄС;
  • Україну офіційно запросили приєднатися до «митного безвізу» (одна транзитна декларація і одна гарантія для переміщення товарів між 36 країнами).
«Розраховуємо повністю завершити всі процедури приєднання до кінця 2022 року», — додав нардеп.
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Він також повідомив, що План відновлення України передбачає комплекс заходів, завдяки яким український бізнес упевнено рухатиметься на ринки ЄС, зокрема:
  • прискорення отримання «промислового безвізу»;
  • модернізація, реконструкція, відкриття нових пунктів пропуску на кордонах з ЄС;
  • збільшення спроможностей «Укрзалізниці» та розширення судноплавства по Дунаю.
«І ще багато чого іншого, щоб український бізнес ще більше і швидше інтегрувався у європейський ринок», — наголосив нардеп.
Гетманцев також навів дані дослідження Gradus Research, згідного якого 46% опитаних бізнесменів заявили, що цілком спроможні конкурувати з європейськими компаніями; ще 37% вважають, що це складно, але можливо.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНН
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