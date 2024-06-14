Митники замовили полякам реконструкцію «Шегинів» за 24 млн євро польського кредиту — Finance.ua

Митники замовили полякам реконструкцію «Шегинів» за 24 млн євро польського кредиту Сьогодні 15:12 — Казна та Політика

Державна митна служба України у березні за результатами тендеру підписала договір із компанією «Unibep S.A.» (Польща) про реконструкцію міжнародного пункту пропуску для автосполучення «Шегині» на українсько-польському кордоні за 23,50 млн євро.

Про це пишуть « Наші грош і» з посиланням на « Прозорро ».

Реконструкцію мають виконати до кінця 2028 року.

На виїзді та на в’їзді зведуть службові будівлі з громадськими туалетами, павільйони паспортного та митного контролю, бокси поглибленого огляду транспорту зі складом для затриманих вантажів, вагові комплекси, навіси тощо.

Також влаштують системи відеоконтролю, зчитування номерів і контролю доступу, сигналізації, кабельну мережу, вольєри для двох собак, очисні споруди та інше.

«Договірна ціна містить лише ціни робіт, що не дозволяє порівняти відпускні ціни бетону, сталі, асфальтобетону, бруківки з ринковими цінами на предмет можливого завищення», — зазначають «Наші гроші».

Як пише видання, компанія отримала підряд без конкуренції, бо на відкриті торги більше ніхто не прийшов.

Тендер оголосили 21 лютого, а строк подання пропозицій спливав 29 лютого. Таким чином, на підготовку документів, переклад і розрахунок витрат у потенційних учасників було лише вісім днів.

«Велика польська будівельна компанія з досвідом будівництва подібних об’єктів анонімно просила продовжити строк подання пропозицій до 21 березня. Замовник відмовив», — пишуть «Наші гроші».

За умовами кредитної угоди між Україною і Польщею від 2015 року, в тендері могли брати участь лише польські фірми. Вони мали працювати в Польщі три роки і підтвердити досвід будівництва або реконструкції будівель чи споруд із впорядкуванням прилеглої території.

Видання нагадало, що у 2018 році «Unibep S.A.» виграла підряд тоді ще Державної фіскальної служби на реконструкцію «Шегині» за 15,55 млн євро . Однак у 2023 році замовник розірвав його в односторонньому порядку. У протоколі сказано, що у 2020−2022 роках компанія виконала проектні роботи на 360 тис євро, які їй і сплатили. У жовтні 2022 року вона із запізненням передала проектно-кошторисну документацію без робочої документації. Відтоді сторони вели перемовини про нову ціну договору, але так і не домовились.

Замовник скористався правом розірвати договір, якщо затримка з виконанням робіт буде настільки тривалою, що ставитиме під сумнів закінчення робіт у строк, і виконавець не усуватиме прострочення.

Основними акціонерами «Unibep S.A.» є Zofia Mikołuszko, Beata Maria Skowrońska, Wojciech Stajkowski, Bożenna Anna Lachocka та фонди «PTE Allianz Polska SA» і «PKO BP Bankowy OFE».

Економічна Правда За матеріалами:

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