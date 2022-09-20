Митники зафіксували за 8 місяців порушення на 2,2 млрд грн — Finance.ua
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Митники зафіксували за 8 місяців порушення на 2,2 млрд грн

Казна та Політика
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Митники зафіксували за 8 місяців порушення на 2,2 млрд грн
Митники зафіксували за 8 місяців порушення на 2,2 млрд грн
Протягом січня-серпня 2022 року митниці Державної митної служби України виявили 7793 порушення митних правил на суму 2,2 млрд грн.
Про це повідомляє пресслужба ДМСУ.
Вилучено предметів правопорушень на суму понад 495 млн грн. Зокрема:
  • промислових товарів на суму 316,8 млн грн;
  • продовольчих товарів та сільгосппродукції на суму понад 16 млн грн;
  • валюти на суму 127 млн грн;
  • транспортних засобів на суму майже 35 млн грн.
Інфографіка: customs.gov.ua
Інфографіка: customs.gov.ua
Безпосередньо митницями розглянуто 7 851 справу про порушення митних правил.
Застосовано адміністративне стягнення у вигляді штрафу на суму майже 324 млн грн.
На розгляд до суду митницями передано 4 033 справи про порушення митних правил на суму 2,4 млрд грн.
За результатами розгляду справ судами накладено стягнень (конфіскація товарів та штрафи) на суму понад 1,1 млрд гривень.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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