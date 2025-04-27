Митниця отримала від бізнесу найвищу оцінку за останнє десятиліття — Finance.ua

Митниця отримала від бізнесу найвищу оцінку за останнє десятиліття Сьогодні 13:19 — Казна та Політика

Митниця отримала від бізнесу найвищу оцінку за останнє десятиліття

Інтегральна оцінка «Митного індексу» зросла до 3,4 бала із 5 можливих, що є найвищим показником за всю історію проведення дослідження (3,24 бала у 2023 році). Попри зростання, індекс залишається у нейтральній площині.

Про це свідчать результати опитування за 2024 рік, проведеного Європейською Бізнес Асоціацією та DHL Express в Україні.

Що покращилося

Два з трьох компонентів індексу показали покращення: якість митних послуг і рівень корупції. Натомість оцінка роботи системи «Єдине вікно» дещо знизилася.

Якість митних послуг і професіоналізм посадових осіб отримали найнижчу оцінку серед складників індексу — 3,08 бала (проти 2,76 у 2023 році).

60% вважають якість послуг задовільною;

22% оцінюють її як високу, 2% — дуже високу;

14% — низьку, 2% — дуже низьку.

Рівень корупції оцінили у 3,53 бала (3,2 у 2023 році). Хоча 53% респондентів вважають, що він не змінився, 23% зазначають його незначне зменшення, а 18% - суттєве. Лише 6% вважають, що корупція зросла (проти 14% минулого року).

Система «Єдине вікно» традиційно має найвищу оцінку серед компонентів індексу, хоча цього року вона знизилася до 3,59 бала (із 3,77 у 2023 році). Роботу системи оцінюють позитивно 45% (добре) і 12% (дуже добре), 33% вважають її задовільною, а 10% висловили негативні оцінки.

45% оцінили систему як «добре»;



12% — «дуже добре»;

33% — «задовільно»;

10% — «погано».

З якими митними проблемами стикаються компанії

Бізнес найчастіше скаржиться на контроль з боку Держпродспоживслужби та взаємодію з відділом митної вартості. Проблеми з коригуванням митної вартості зазначили 60% респондентів (46% у 2023 році, 37% у 2022-му).

Читайте також На чому заробляють українці в Польщі — найпопулярніший бізнес

Додатковий митний контроль проходили 39% компаній, затримки без пояснень — 34%, фізичний огляд із повним вивантаженням товару — 22%. Про перекласифікацію коду УКТЗЕД повідомили 38% (27% минулого року).

70% компаній планують отримати статус АЕО або окремі спрощення. Процедурою спільного транзиту користуються 20% (14% у 2023 році), транзитними спрощеннями — 15% (4% минулого року).

30% компаній змінювали місце митного оформлення за останній рік, але у 71% випадків це не було пов’язано з проблемами оформлення.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.