Митна реформа: уряд анонсував п’ять змін, які знищать корупцію — Finance.ua

Митна реформа: уряд анонсував п’ять змін, які знищать корупцію Вчора 21:00 — Казна та Політика

Міністерство інфраструктури найближчим часом представить проєкт електронної черги на кордоні.

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Шмигаль зазначив, що зміни на митниці — це один із найбільших запитів, які є серед населення і бізнесу впродовж останніх 30 років. За його словами, митна реформа найперше передбачає приєднання України до Конвенції про процедуру спільного транзиту — «митного безвізу» із Європейським Союзом.

«Учора парламент прийняв урядовий законопроект про зміни до Митного кодексу, і ці зміни максимально наближають українське митне законодавство до законодавства Євросоюзу, фактично відкриваючи дорогу до підписання „митного безвізу“. Україна почне обмінюватися митною інформацією з 36 країнами в режимі реального часу. Це буде надважливий процес у знищенні корупції та схем на митниці», — сказав прем’єр.

Читайте також Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами у першому півріччі зріс у два рази

Крім цього, Міністерству інфраструктури, Міністерству закордонних справ та Державній митній службі доручено активізувати процес перемовин щодо відкриття спільних пунктів пропуску на кордоні з ЄС. Україна обговорила можливість відкриття таких пунктів із прем’єр-міністром Польщі.

«Третій крок. Міністерство інфраструктури найближчим часом представить проект електронної черги на кордоні. Ми рухаємося у бік цифрової держави із максимально зручними сервісами для людей та бізнесу, а тому це питання не може і не буде більше відкладатися», — додав очільник уряду.

Реформа передбачає і розширення пунктів пропуску в рамках проекту «Відкритий кордон» та створення сучасних сервісних зон біля кордону для вантажних автомобілів та їх водіїв. На прикордонному пункті пропуску «Краківець-Корчова» Україна запускає новий автобусний термінал, який здатен буде опрацьовувати від 30 автобусів на добу.

«Уряд ще в червні подав до Верховної Ради законопроект щодо розмитнення авто через „Дію“. Люди чекають цих змін. Швидке розмитнення — не єдина новація цього законопроекту. Усуваємо також людський фактор у питанні визначення ставок, за якими відбувається розмитнення. Тобто всі можливі схеми із заниженням вартості, підробленими інвойсами, неіснуючими пошкодження — усе це має зникнути раз і назавжди», — додав Шмигаль.

Прем’єр розповів, що замість нинішніх чотирьох платежів, які створювали бюрократію і складнощі, тепер буде один платіж — заповнення форми займе до 10 хвилин, і одразу ж відбувається сплата через «Дію».

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Главком За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.